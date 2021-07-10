İngiltere-Danimarka maçındaki penaltı, UEFA'dan Boris Johnson’a hediye
İngiltere’yi EURO 2020 finaline çıkaran karar için şok iddia. La Gazetta dello Sport’ta yer alan bir makalede, UEFA’nın Avrupa Süper Ligi oluşumuna şiddetle karşı çıkarak faaliyete geçmesini engelleyen Boris Johnson’ı bir ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü ve yarı final maçındaki penaltının da ona bir hediye olduğu savunuldu...
Avrupa Futbol Şampiyonası’nı yarı final maçında İngiltere’yi Danimarka karşısında 2-1’lik galibiyete taşıyan penaltı kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Raheem Sterling’in ceza alanında rakipleriyle girdiği mücadele sonrası verilen penaltı kararı, uluslararası hakem otoriteleri dahil birçok kişi tarafından hatalı bulunurken, İtalyan basınından konuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.
Süper Lig için 12 kulüp imza atmıştı
La Gazetta dello Sport’ta yer alan bir makalede, Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin verdiği penaltı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilişkilendirildi. Makalede, 6’sı İngiliz, 12 büyük kulübün ortak imzasıyla kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkarak faaliyete geçmesini engelleyen Johnson’ın UEFA nezdinde bir ‘kurtarıcı’ olarak görüldüğü ve bu penaltının da ona bir hediye olduğu ifade edildi.
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