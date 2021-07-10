İngiltere-Danimarka maçındaki penaltı, UEFA'dan Boris Johnson’a hediye

Avrupa Futbol Şampiyonası’nı yarı final maçında İngiltere’yi Danimarka karşısında 2-1’lik galibiyete taşıyan penaltı kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Raheem Sterling’in ceza alanında rakipleriyle girdiği mücadele sonrası verilen penaltı kararı, uluslararası hakem otoriteleri dahil birçok kişi tarafından hatalı bulunurken, İtalyan basınından konuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Süper Lig için 12 kulüp imza atmıştı

La Gazetta dello Sport’ta yer alan bir makalede, Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin verdiği penaltı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ilişkilendirildi. Makalede, 6’sı İngiliz, 12 büyük kulübün ortak imzasıyla kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıkarak faaliyete geçmesini engelleyen Johnson’ın UEFA nezdinde bir ‘kurtarıcı’ olarak görüldüğü ve bu penaltının da ona bir hediye olduğu ifade edildi.

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