İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yarı final maçının ayrıntıları

EURO 2020'de yarı final heyecanı nefesleri kesecek. İlk yarı final maçında, turnuvanın iki tecrübeli takımı İtalya ile İspanya, kozlarını paylaşacak. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, tecrübeli Alman hakem Felix Brych yönetecek. Öte yandan İngiltere ve Danimarka arasındaki müsabaka da merak konusu oldu. İşte, İngiltere Danimarka maçı hakkında son gelişmeler...

Turnuvanın yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak. Müsabaka TRT ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.

Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.

Yarı final maçlarını geçen taraflar, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.