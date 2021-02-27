İngiltere Colin Kazım Richards'ı konuşuyor!

Spor Arena Dış Haber | Kariyerini Championship'de Derby County takımında sürdüren Türk futbolcu Colin Kazım Richards, performansı ile İngiltere'de ses getirdi.

34 yaşındaki futbolcu, Derby County ile sözleşmesini uzatırken aynı gün, takımının Nottingham Forrest ile oynadığı maçta da ağları havalandırdı.

''BU ADAMI NE KADAR ÇOK SEVİYORSUNUZ?''

Derby County, Nottingham Forrest ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından Derby County Twitter hesabı Colin Kazım'ı paylaşırken ''Bu adamı ne kadar çok seviyorsunuz?'' diye taraftarlarına sordu. Derby taraftarları ise Türk futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullandı. Colin Kazım Richards da gelen sözlere ''Bu sevgi karşılıklı'' diye cevap verdi.

Derby'nin teknik direktörü Wayne Rooney ise ''Çocuklar çok büyük bir karakter sahaya koydu, onları tebrik ediyorum'' sözlerini kullandı.

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