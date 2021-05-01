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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 23:45 | Son Güncelleme:

İngiltere Championship'te şampiyon Norwich City

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İngiltere Championship'te şampiyon Norwich City

İngiltere Championship'te Reading'i 4-1 mağlup eden Norwich City, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Norwich City, 45. hafta mücadelesinde Reading'i ağırladı.

Carrow Road Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Norwich City, puanını 96'ya yükselterek son maçlar öncesi şampiyonluğu da garantiledi.

Norwich ekibi, Premier Lig'de geçen sezonu 20. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

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