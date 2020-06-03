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GeriFutbol İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 23:12,Son Güncelleme:

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

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İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi
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İngiltere Futbol Ligi (EFL), altı Championship kulübünde 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı

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