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GeriFutbol İngiltere Championship'de geri dönüş hedefi 20 Haziran!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

İngiltere Championship'de geri dönüş hedefi 20 Haziran!

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İngiltere Championship'de geri dönüş hedefi 20 Haziran!
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılması hedefleniyor.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.

Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.

 

İngiltere Championshipde geri dönüş hedefi 20 Haziran

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