İngiltere Championship'de geri dönüş hedefi 20 Haziran!
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılması hedefleniyor.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.
Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.
Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.
Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle