İngiltere bunu konuşuyor! Mbaye Diagne...

Spor Arena Detay - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, yeni takımında Ada'da çok konuşulacak bir istatistiğe imza attı.



Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'ın gol problemini çözmek adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yeni takımında yalnızca 1 gol üretebildi.





GOL BEKLENTİSİ EN YÜKSEK OYUNCU



Opta verilerine göre; West Bromwich Albion formasıyla yalnızca 1 kez rakip ağları sarsan Mbaye Diagne, buna rağmen an itibariyle Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu konumunda.



Süre aldığı 8 lig maçında 4.63 değerinde xG yakalayan Mbaye Diagne'nin ardından ikinci sırada bulunan Gabriel Jesus, 4.23 xG karşılığında 4 gol atmayı başardı. Üçüncü sıradaki Mohamed Salah ise 4.2 xG karşılığında 4 kez gol sevinci yaşadı.





PREMIER LİG 2020-21 SEZONU XG (GOL BEKLENTİSİ) DEĞERLERİ



Mbaye Diagne: 8 maç, 4.63 xG, 1 gol

Gabriel Jesus: 8 maç, 4.23 xG, 4 gol

Mohamed Salah: 8 maç, 4.2 xG, 4 gol

Raheem Sterling: 6 maç , 3.6 xG, 3 gol

Michail Antonio: 5 maç, 3.59 xG, 2 gol

İlkay Gündoğan: 7 maç, 3.42 xG, 4 gol

Josh Maja: 7 maç, 3.33 xG, 2 gol

Richarlison: 8 maç, 3.08 xG, 4 gol

Pierre-Emerick Aubameyang: 6 maç, 2.98 xG, 4 gol

Bertrand Traore: 8 maç, 2.88 xG, 1 gol





MBAYE DIAGNE GALATASARAY'DA NE YAPTI?



Mbaye Diagne, Galatasaray kariyeri boyunca çıktığı 39 resmi maçta 22 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 17 maçta 20 gol atan Senegalli oyuncu, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuş ve burada da 12 maçta 10 gol atarak toplamda 30 golle gol kralı olmuştu.



GALATASARAY'A 8 MİLYON EUROLUK PİYANGO



Galatasaray'ın 1.5 milyon euro karşılığında kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon euro'nun Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacağı belirtiliyor. Tüm şartlarda uzlaşılması durumunda Galatasaray'ın bu transferden 8 milyon euro gelir elde etme ihtimali bulunuyor.





PREMIER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, 1-1 eşitlikle sonuçlanan Manchester United mücadelesinde damga vurmuştu.

The Hawthorns'da oynanan karşılaşmanın henüz 83. saniyesinde Manchester United ağlarını sarsan Mbaye Diagne, hem yeni takımıyla ilk golünü atmış hem de Premier Lig tarihine geçmeyi başarmıştı.

Senegalli forvet, karşılaşmanın 83. saniyesinde attığı golle Premier Lig’de Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçmişti.

REKOR CHRISTIAN ERIKSEN'DE

Manchester United ağlarına en erken golü, 2018 yılında Tottenham forması giydiği dönemde maçın henüz 11. saniyesinde Christian Eriksen atmıştı. Danimarkalı yıldızın bu golü aynı zamanda Premier Lig tarihinin en hızlı 4. golü olmuştu.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLI GOLLERİ

Southampton forması giyen Shane Long, 2018-19 sezonunda Watford maçının 7.69'uncu saniyesinde ağları sarsarak Premier Lig lig tarihinin en erken golünü kaydetmişti.

Shane Long'un ardından Tottenham forması giyen Ledley King, 2000-01 sezonunda Bradford City mücadelesinde 9.82'inci saniyede attığı golle listede ikinci sırada bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Alan Shearer yer alıyor. Efsane oyuncu, Newcastle United formasıyla 2002-03 sezonunda Manchester City'e 10.52 saniyede attığı golle üçüncü basamakta.