İngiltere bu transferi konuşuyor! Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Uğurcan Çakır...

Spor Arena Dış Haber | Avrupa transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor! Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Ozan Kabak'ın yanına bir Türk futbolcu daha gelebilir...

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool, yaz transfer döneminde Leicester'den Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor. Liverpool'un yeni sezon öncesi stoper bölgesi için 5 kişilik bir transfer listesi hazırladığı ve listenin ilk sırasında Çağlar Söyüncü'nün olduğu belirtildi.

LIVERPOOL HAYRAN KALDI!

Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta Liverpool gözlemcileri tarafından izlendiği ve savunma bölgesinde Ozan Kabak ile uyumuna hayran kaldığı kaydedildi.

ÇAĞLAR İÇİN TRANSFER RAPORU: 'OLDUKÇA ETKİLEYİCİ'

Liverpool'un transferden sorumlu ismi Michael Edwards'ın Jürgen Klopp'a verdiği transfer raporunda Çağlar Söyüncü için ''Oldukça etkileyici bir stoper'' değerlendirmelerinde bulunduğu açıklandı.

LIVERPOOL KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Haberde ayrıca ''Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, 21 milyon euroya transfer edilen Çağlar için fantastik bir oyuncu, daha da gelişmeye devam ediyor demişti. Rodgers'ın eski takımı Liverpool da Çağlar için aynı şeyleri düşünüyor, onu kaçırmak istemiyorlar.'' sözlerine yer verildi.

OZAN KABAK & ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Liverpool'un Ozan Kabak'tan da memnun olduğu ve Schalke'den Ozan'ın bonservisini almak için sezon bitiminde harekete geçeceği kaydedildi. Böylece Liverpool'da yeni sezonda savunma hattı Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'tan oluşabilir.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon savunma bölgesinde Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıklarıyla beraber savunma hattında oldukça zor zamanlar yaşamıştı. Klopp'un aynı sıkıntıları bir daha yaşamamak için bu kez erkenden kadroyu güçlendirmek ve genişletmek istediği belirtildi.

3 sezondur Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Leicester ile toplam 73 maça çıkmıştı. Ozan Kabak ise Liverpool'da 7 maça çıkarken son maçlarda gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

HAALAND İÇİN GELİP UĞURCAN ÇAKIR'I BEĞENMİŞLERDİ!

Liverpool gözlemcilerinin Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçta da bir başka Türk futbolcu Uğurcan Çakır'ı izlediği kaydedilmişti. İngiliz The Express gazetesinin haberine göre Norveç ile Türkiye arasındaki maçta Erling Haaland'ı izlemek için gelen Liverpool scout ekibi, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı.

Haaland için maça gelen Liverpool scout ekibinin Uğurcan'ın performansından çok etkilendiği ve yedek kaleci Adrian'ın yerine Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesi gerektiği hakkında rapor hazırladığı kaydedildi. Uğurcan Çakır, İngiltere'de Chelsea'nin de gündemine gelmiş ancak Chelsea, Edouard Mendy'i kadrosuna katmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberde Liverpool'un Milli kaleci için Trabzonspor'a 18-20 milyon euro bonservis ücreti teklif edebileceği belirtiliyor. Liverpool'da bu sezon takımın as kalecisi Alisson'un sakat olduğu dönemlerde kaleyi Adrian ve Caoimhin Kelleher korumuştu. Ancak her iki kaleci de bekleneni verememiş ve Jürgen Klopp'un ekibi ciddi puan kayıpları yaşamıştı. Öte yandan Uğurcan Çakır ile Liverpool'un dışında Leipzig ve Sevilla'nın da ilgilendiği iddia edildi. Uğurcan'ın EURO 2020'den sonra ise bonservis değerini daha çok arttırabileceği ve bu takımların turnuva öncesi başarılı kaleci için harekete geçecekleri yazıldı.