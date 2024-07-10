İngiltere 90. dakikada finale yürüdü! (Hollanda 1-2 İngiltere)

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EURO 2024 yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçı İngiltere 2-1 kazandı.

Hollanda, 7.dakikada Xavi Simons'ın müthiş golüyle öne geçti. 18. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle skoru eşitleyen İngiltere, maçın uzatmalara gideceği düşünülen anlarda golü buldu.

Oyuna sonradan giren Ollie Watkins, 90. dakikada golü attı ve skoru 2-1'e getirdi.

Bu galibiyetle İngiltere art arda ikinci kez Avrupa Şampiyonasında adını finale yazdırdı. Hollanda ise turnuvaya yarı finalde veda etti.

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

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HOLLANDA 1-2 İNGİLTERE

GOL: 7' Simons, 18' Kane (P), 90' Watkins

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Xavi Simons, Reijnders, Malen, Gakpo, Depay.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Rice, Mainoo, Trippier, Bellingham, Foden, Kane