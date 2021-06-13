İngiltere 1 - 0 Hırvatistan (EURO 2020 D Grubu maç sonucu)

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EURO 2020 D Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İngiltere, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ev sahiplerinden olan İngiltere, Wembley'de oynanan karşılaşmada Hırvatistan'ı 1-0 yendi ve grup maçlarına galibiyetle başladı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü, 57. dakikada Raheem Sterling kaydetti. Golün asisti, Leeds United forması giyen Kalvin Phillips'ten geldi.

Bu sonuçla İngiltere, gruptaki ilk maçında 3 puana ulaşmış oldu. Hırvatistan ise turnuvaya yenilgiyle başladı.

İngiltere, gruptaki ikinci maçında İskoçya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ



İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.



82’nci dakikada Kane’nin yerine oyuna dahil olan Bellingham, 17 yıl 349 günlük iken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

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