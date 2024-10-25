İngilizlerin hayran kaldığı Fenerbahçeli! "Manchester United ile başa çıktı, harikaydı"

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy’de Manchester United ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, 15.dakikada Joshua Zirkzee’nin asistinde Christian Eriksen’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Golden sonra baskısını artıran sarı-lacivertliler, 49.dakikada Allan Saint-Maximin’in sol kanattan açtığı ortayı iyi değerlendiren Youssef En-Nesyri’nin golüyle skora dengeyi getirdi. Mücadele boyunca net gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, zorlu rakibi karşısında 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İngiliz meslektaşlarımız, heyecanı yüksek 90 dakikayla ilgili analizlerini aktardı. Gazeteciler, ayrıca teknik direktör Jose Mourinho’yu da değerlendirdi.

İNGİLİZ GAZETECİLERİN KADIKÖY’DEKİ MÜCADELE SONRASI GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:

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CARL ANKA (THE ATHLETIC):

“ERIK TEN HAG’IN TAKIMI İÇİN ZOR BİR MAÇ OLDU”

Erik ten Hag'ın takımı için zor bir maç oldu. Takım birkaç sakatlıkla uğraşıyordu ve Bruno Fernandes cezalı olduğu için mücadelede forma giyememişti. Manchester United teknik direktörü, sürpriz bir değişiklik yaparak Noussair Mazraoui'yi defans hattındaki normal pozisyonundan çıkarıp hücuma dönük orta sahaya kaydırdı. Oyunun ilk aşamalarında planın işe yaradığı görülüyordu. Faslı oyuncu, Joshua Zirkzee ve Alejandro Garnacho ile yaptığı iş birliği sonucu Christian Eriksen'in maçın açılış golünü atmasına yardımcı oldu. Ancak Manchester United, bazı noktalarda şansına güvenmek zorunda kaldı. Mesela Manuel Ugarte, Manchester United'ın gol yemesini önlemek için kale çizgisine yakın bir noktada önemli bir hamlede bulundu. Kaleci Andre Onana ise Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda önemli bir çift kurtarış yaptı. Kamerunlu oyuncu, Manchester United'daki ikinci sezonunda kendini daha da geliştirdi. Bu zor dönemde onun kurtarışlarına kesinlikle ihtiyaç vardı.

“YOUSSEF EN-NESYRI, YETENEKLERİNİ BİR KEZ DAHA SERGİLEDİ”

Manchester United'ın ilk yarıdaki performansı Fenerbahçe'nin tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koydu. Erik Ten Hag'ın takımının gol attıktan kısa bir süre sonra gol yeme alışkanlığı var ve bu durum burada da tekrarlandı. Manuel Ugarte, Türk takımının orta sahada ilerlemesini engellemek için mükemmel müdahalelerde bulundu ancak Allan Saint-Maximin'in kanatlardan yaptığı ataklar gidişatı değiştirmeye yardımcı oldu. Youssef En-Nesyri, 2022-23 sezonunda Sevilla formasıyla Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı 2 gol attı. O, bugünkü maçta yeteneklerini bir kez daha sergiledi. En-Nesyri, hava toplarında en etkileyici forvetlerden biri ve kafa vuruşlarındaki kalitesi herkes tarafından açıkça görülüyordu. Ayrıca Alexander Djiku, savunmada önemli bir performans gösterdi.

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“JOSE MOURİNHO’YA EĞER ZAMAN VERİLİRSE BAŞARILI OLABİLİR”

Jose Mourinho, maçın ikinci yarısında takımının penaltı hakkı kazandığını düşünerek itiraz etti ve kırmızı kart gördü. Manchester United ile berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin puan tablosunda 14. sırada yer aldı. Fenerbahçe, geriye kalan beş maçta da iyi skorlar alarak Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam edebilecek gibi görünüyor. Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi defansif açıdan sağlam tutacak bir teknik direktör. Ayrıca Dusan Tadic ve Saint-Maximin gibi oyuncular Jose Mourinho sayesinde diğer oyuncular için bir şeyler üretmeye devam edecek. Mourinho’ya eğer zaman verilirse başarılı olabilir. Bu hafta sonu Bodrum FK karşısında başarılı olmaları lazım, ondan sonra yollarına devam edeceklerdir.

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JACQUE TALBOT (FOOTBALL TRANSFERS):

“FENERBAHÇE’NİN HAKKINI YEMEMEK LAZIM. ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİLER”

Bir takımın sadece kaleciye güvenmek zorunda kalması kötü bir şey. Andre Onana'nın hayata döndüğünü görmek harika ama bence Manchester United yazın harcadığı parayla daha iyisini transfer edebilirdi. Erik Ten Hag, gelecek sezon kulüpte olmayacak; sanırım bunu herkes biliyor. Yine de Fenerbahçe'nin hakkını yememek lazım. Manchester United gol attığında yine de kendimi rahat hissetmiyordum. Çünkü Manchester United’ın yakaladığı avantajları sürdürememe gibi bir alışkanlıkları var. Bence Fenerbahçe, onlara karşı çok iyi mücadele etti. Manchester United’ın Avrupa Ligi'nde yine kazanamadığı bir maç daha oldu.

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DJIKU'YA HAYRAN KALDILAR: “MANCHESTER UNİTED İLE İYİ BAŞA ÇIKTI”

Dusan Tadic, Fenerbahçe’ye büyük bir tecrübe getirdi. Gerçi öndeki üçlünün tamamı öyleydi. Ama Djiku'nun performansından da gerçekten keyif aldım, o da harikaydı. Djiku, savunmanın merkezinde çok sakin görünüyordu ve Manchester United ile iyi başa çıktı.

“BU İŞ İÇİN JOSE MOURİNHO’DAN DAHA İYİ BİRİNİN OLDUĞUNU SANMIYORUM”

Mourinho’nun oyun sistemi eski kulübüne karşı iyi işledi. Hatta Mourinho’nun oyuna bakarak bir ara Fenerbahçe’nin maçı kazanacak aşamaya geldiğini hissettiğini düşünüyorum. Jose Mourinho, dünya çapında bir teknik direktör ve taraftarlar onun arkasında duracaktır. Mourinho, sadece yaptığı işe saygı duyulmasını bekliyor. Mourinho'nun işleri yoluna koymak için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Bazen her şey teknik direktörden kaynaklanmıyor. Bu iş için ondan daha iyi birinin olduğunu sanmıyorum. Mourinho, Fenerbahçe’ye çok iyi bir başlangıç ​​yapmasa da bu performans onun bir şeyler başarabileceğini ve gerektiğinde oyuncusundan en iyi verimi alabileceğini gösteriyor.

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