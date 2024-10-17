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İngilizleri kendisine hayran bıraktı! Galatasaray'ın genç yıldızı Ege Araç, dünyanın takibinde: 'Etkileyici'

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#GALATASARAY#Ege Araç#The Guardian
İngilizleri kendisine hayran bıraktı Galatasarayın genç yıldızı Ege Araç, dünyanın takibinde: Etkileyici
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 11:42

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı cumartesi başlayacak. Milli aranın sona ermesiyle birlikte takımlar hazırlıklarına başlarken, İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri olan The Guardian, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir liste sıraladı. İşte detaylar...

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Futbola verilen milli ara sona ererken, takımlar hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Milli arada Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, '2007-2008 doğumlu en yetenekli oyuncular' listesi oluşturdu. Bu listede sarı - kırmızılıların genç futbolcusu Ege Araç da yer aldı.

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17 yaşındaki ön liberoya geniş yer ayıran The Guardian, "Ege, Galatasaray altyapısından yetişti ve şu anda Türkiye 18 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı. Merkez orta saha oyuncusu teknik bir sağ ayağa sahip ve savunmada agresif ama topa sahip olduğunda çok daha tecrübeli bir oyuncunun olgunluğuyla oynuyor. 17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri ama oyun stili daha çok Lucas Torreira'yı andırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip, sert mücadele eden, çalışkan bir oyuncu. Ege, aynı zamanda ileriyi de düşünüyor; fiziksel olarak gelişmek için bir antrenör tuttu - bir sonraki seviyeye çıkmak için oyununun bir alanını geliştirmesi gerekecek - ve İngilizce öğreniyor. Bu sezon bir aşamada onu Gala'nın A takımına yükselirken görmek sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

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Bu sezon U-19 Süper Lig'de 6 maça çıkan Araç, 474 dakika süre aldı. Araç, gol ya da asist katkısı veremedi.

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#GALATASARAY#Ege Araç#The Guardian

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