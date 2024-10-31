İngilizlerden Türk futboluna olay yorum: 'Türkiye yıllar sonra daha güçlü | Icardi, Osimhen, Dzeko, Immobile detayı ve Gabriel Sara'ya övgüler...'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Tottenham'ı ağırlayacağı maç İngiltere'de de gündem olmuş durumda. Türk takımlarının transfer politikaları, yetiştirdikleri oyuncular ve performansları detaylıca anlatılırken, Türkiye A Milli Takımı'na özel parantez açıldı.

İşte The Guardian'ın özel Türk futbolu derlemesi:

Türk futbolu iyi bir zaman geçiriyor. Yakın zamanda Juventus'ta 10 numaralı forma ve 2029'a kadar sözleşme verilen genç Kenan Yıldız, hafta sonu Juventus’un kurtarıcısıydı ve Derby d'Italia'da Inter’e iki gol atarak takımına beraberliği getirdi. Hakan Calhanoğlu bu maçta oynamadı ancak Pazartesi günü 2003'ten bu yana Ballon d'Or kısa listesinde yer alan ilk Türk oldu ve 20. sırada yer aldı. Oh, ve sonra Ballon d'Or'un Golden Boy ödülünde sadece Lamine Yamal'ın arkasında dünyanın en iyi ikinci genç oyuncusu seçilen Real Madrid'den Arda Güler var.

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TÜRKİYE YILLAR SONRA DAHA GÜÇLÜ

Yurtdışında oynayan bu yetenekler tarafından desteklenen Türkiye, yıllardır olduğundan daha güçlü görünüyor ve Euro 2024 çeyrek finalinde Hollanda'yı yenemediği için talihsizdi. Yine de Hollandalılara karşı başlayan 10 oyuncusundan sadece dördü ülkede doğdu veya bir Türk akademisi aracılığıyla milli takıma kazandırıldı. Yerli Türk yetenekler için yol engellerle dolu olmaya devam ediyor.

ARDA GÜLER, HAKAN ÇALHANOĞLU VE KENAN YILDIZ

Bu, Türk futbolunun kalbindeki merkezi ikilem: kendisiyle şiddetle gurur duyan yerli bir futbol taraftar kitlesi - kısmen Ankara doğumlu, İstanbul'da büyüyen Güler'in Calhanoğlu ve Yıldız'ın (her ikisi de Almanya doğumlu) önünde ülkenin öne çıkan futbolcusu olmasının nedeni budur - ancak kısa vadeliliğe ve anlık sonuçlara takıntılı bir kulüp sistemi. Bu, diğer ikisini yenmek için sürekli bir girişimde bulunarak, genellikle kendi oyuncularını beslemek için kısa vadeli bir darbe almak yerine, bazen en iyilerini geçerek yabancı oyuncu getirmeyi tercih eden Büyük Üçlü - Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş - tarafından daha sık kullanılıyor.

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DZEKO, ICARDI, OSIMHEN VE IMMOBILE

Türkiye, şu an genellikle yabancı ve tecrübeli oyuncuları tercih ediyor ve bu modelin sonuç toplayabileceğini belirtmekte fayda var. Mauro Icardi'nin golleri Galatasaray'ı geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna götürdü. Bu sezon , Beşiktaş'tan Ciro Immobile, Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in önünde skor çizelgelerine liderlik ediyor. Bu profilde bir oyuncuyla sözleşme imzalamak uzun zamandır tercih edilen bir yöntem ve geçtiğimiz pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide her iki taraf da yaşlanan yıldızlarla doluydu.

GALATASARAY'DAKİ VETERANLAR

Ancak Galatasaray’ın mevcut kadrosunda çok sayıda iyi maaşlı veteran bulunurken- Icardi, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ünlü kulüpte yeni bir zihniyetin başlangıcı var. Galatasaray'ın gençlik akademisinden oyuncu olarak geçen ve 2002 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan Türkiye kadrosunun bir parçası olan teknik direktör Okan Buruk, bu değişimin merkezinde yer alıyor ve 2022'de kulübe döndüğünden beri takımının arka arkaya şampiyonluklarına önderlik etti. Pazartesi gecesi Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbinin ardından Galatasaray, Süper Lig'de altı puan farkla zirvede yer aldı ve şimdiye kadarki 10 maçında hiç yenilmedi.

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GABRIEL SARA ETKİSİ

Muhtemelen Galatasaray'ın bu sezonki en önemli oyuncusu, Ağustos ayında Norwich'ten yaklaşık 20 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve Galatasaray'ın yüksek kazançlı kıdemli oyunculara olan bağımlılıklarını azaltmak için yeni bir bilinçli çabanın parçası olan Gabriel Sara'ydı. Beşiktaş'a karşı ilk 11’de (Icardi, 31) sadece bir Galatasaray oyuncusu 30 yaşın üzerindeydi.

İngiltere’den Türkiye’ye gitmek pek doğru bir yol olarak sayılmaz ama tıpkı Championship’te olduğu gibi, Sara, şık sol ayağı ve ölümcül set topu teslimatıyla sık sık takımının baş yaratıcısı oldu ve 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a karşı iki asist yaptı - bu sezon toplam 5 asist ile ligde en fazla asist yapan futbolcu konumunda.

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Buruk geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sara takımı hücuma başlatıyor," dedi. "Sol ayağı büyülü. Çok çabuk adapte oldu. İnsani kalitesi de çok yüksek. Brezilya Milli Takımı’na gitme hedefi var.”

OSIMHEN'DEN ŞOKE EDİCİ İMZA

Tabii ki Galatasaray, Victor Osimhen'in şok edici imzasıyla güçlendi ve Nijeryalı'nın Türkiye'ye transferi bu yeni politikada bir tür aykırılık, Napoli'nin Osimhen'in maaşını karşılayamaması ve 25 yaşındaki oyuncuyu Chelsea'ye veya Suudi Arabistan'a gönderememesinin ardından ortaya çıktı. Gelecek yıldan sonra Türkiye'de kalması beklenmiyor ve sözleşmesindeki fesih maddesi nedeniyle Ocak ayı gibi erken bir tarihte ayrılabilir - Napoli'nin 75 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak serbest bırakabilir. Bununla birlikte, Osimhen, Antalyaspor'a karşı parlak bir röveşata ve pazartesi günü Beşiktaş'a karşı galibiyeti getiren kafa golü de dahil olmak üzere son üç lig maçında attığı dört golle geride kalan haftalara damgasını vurdu.

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