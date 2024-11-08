İngilizlerden Tottenham maçı sonrası Galatasaray'a övgüler: 'Muhteşem, olağanüstü...'

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Premier Lig devlerinden Tottenham’ı 3-2’lik skorla yenerek Avrupa’nın 2 numaralı kupasında önemli bir avantaj yakaladı. Mücadele boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin namağlup gidişatına son vererek dikkatleri üzerine çekti. Okan Buruk ve öğrencileri, 4 maç sonunda 10 puana ulaşarak zirvenin ortaklarından biri oldu. Tottenham muhabirleri, temsilcimizin performansı başta olmak üzere taraftarların yarattığı atmosfer ve mücadelede öne çıkan isimlerle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

İNGİLİZ GAZETECİLERİN NEFES KESEN MÜCADELEYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

MITCHELL FRETTON (GOAL-ACROUD MEDIA): “TOTTENHAM, GALATASARAY’IN AGRESİF PRESİNDEN DOLAYI HATALAR YAPTI”

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Benim bakış açıma göre Tottenham Hotspur, çok karmaşık bir gece yaşadı. Ange Postecoglou'nun öğrencilerinin bu sezon sergiledikleri önceki performanslara baktığımızda ilk yarı gerçekten çok kötüydü. Galatasaray'ın agresif presi ve oyuncuların özgüvensiz oynaması nedeniyle çok sayıda bireysel hata yaşandı. 10 kişi kalana kadar gerçek anlamda oynamaya başlayamadık. Dominic Solanke oyuna girdiğinde üçüncü bölgede daha fazla varlık gösterdik ve tehdit oluşturduk. Sonuç olarak, oyuncuların bazı fırsatlar yakaladığını ama maç boyunca herhangi bir puan alabilecek kadar istikrar sağlayamadığımızı gördük. Geri dörtlüde eksikler vardı ve bu durum Galatasaray’ın çok açık bir oyun oynamasına neden oldu. Teknik direktör Postecoglou, özellikle Solanke başta olmak üzere hücumda daha erken oyuncu değişiklikleri yapmalıydı.

“MAÇA TAM KADRO BAŞLASAYDIK SONUÇ DAHA FARKLI OLABİLİRDİ”

Galatasaray, çok iyi oynadı ama zaten her Tottenham taraftarı da onlardan bunu bekliyordu. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmanın favori ekiplerinden biri olarak her takımın bize karşı gol atmak isteyeceğinin farkındaydık; Galatasaray da bunu yaptı. Onları suçlayamam; agresiftiler, seyirciyi arkalarına aldılar ve gollerini erken atarak oyunda inisiyatifi ele geçirdiler. Maça tam kadro başlasaydık sonucun daha farklı olacağına inanıyorum. Yine de ev sahibi ekibin hakkını yemeyelim, onların da harika oyuncuları var ve özellikle Victor Osimhen ceza sahası içindeki hareketleriyle beni etkiledi.

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“OSİMHEN, ICARDİ VE MERTENS, GALATASARAY’IN SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR”

Yunus Akgün’ün golü tek kelimeyle olağanüstüydü. Galatasaray için mükemmel bir anda mükemmel bir vuruştu. Erken gol atmak teknik direktörünüzün oyun planında vardı. Böyle bir anda bu kadar güzel bir vole vurmak oyuncunun övgüyü hak ettiğini gösterir. Osimhen'e gelince, ondan nasıl faydalanacağınızı biliyorsunuz. Osimhen, dünya çapında bir forvet. Osimhen; Mauro Icardi ve Dries Mertens ile birlikte Galatasaray'ın seviyesini yükseltiyor. O, birkaç şans kaçırmasına rağmen her zaman doğru zamanda doğru yerdeydi.

“TARAFTARLARIN HAKKINI VERMEK LAZIM ÇÜNKÜ FARK YARATTILAR”

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham'ın deplasmanda gerçekten çok kötü olduğu biliniyor. Son üç maçımızı kaybettik ve 2024'te deplasman maçlarında sadece birkaç galibiyet alabildik. Türk kulüpleri stadyum içindeki atmosferleriyle ünlüdür. Dolayısıyla oyuncular bu atmosfere hazırlıklıydı ancak yine de sahaya çıkana kadar bunun sizi nasıl etkileyeceğini asla bilemezsiniz. Maç baştan sona kadar gürültülüydü. Tottenham Hotspur ne zaman topa sahip olsa ıslık seslerini duyabiliyordunuz. Yine de taraftarların hakkını vermek lazım çünkü bu maç sırasında fark yarattılar. Türk taraftarların Avrupa deplasmanında olduğu maçlara gittiğimde bile atmosfer gürültülü, enerjik ve göz korkutucuydu. Herkesin futbola bu kadar tutkuyla bağlandığını görmek çok güzel.

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“GALATASARAY’IN YARI FİNALE ÇIKMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Galatasaray'ın iç saha performansına bakıldığında Avrupa Ligi'nde üst sıralara tırmanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu akşam bizi tam ve formda bir kadroyla başa baş nasıl mücadele ettiğimizi görmeyi çok isterdim. Tıpkı Tottenham’da olduğu gibi sizin savunmanızın da biraz daha çalışma yapmasına ihtiyacı var. Çünkü savunmada oldukça açıklar veriyorsunuz. Ama belki de bu bize karşı oynanan oyunun doğası gereğiydi. Yine de Galatasaray, kadrosundaki oyuncu kalitesi ve attığı gol sayısı göz önüne alındığında gününde olduğunda her takıma karşı iyi bir maç çıkartabilecek güçte. Bu gidişata bakılırsa en azından yarı finale çıkmamaları için hiçbir neden yok.

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GEORGE SESSIONS (PA MEDIA): “GALATASARAY, ÇOK İYİ OYNADI VE KAZANMAYI HAK ETTİ”

Tottenham'ın ikinci yarıda çok iyi oynadığını düşünüyorum ve belki de en iyi anları 10 kişi kaldıkları zamandı. Bu durum Ange Postecoglou'nun takımının güçlü zihniyetini ortaya koyuyordu. İlk yarıda bazı oyuncular yeterli performansı gösteremedi ve bu durum Galatasaray'ın çok fazla gol pozisyonuna girmesine neden oldu. Maçın kaderini bu goller belirledi. Postecoglou, yine değişiklikler yaptı ama bazı oyunculardan memnun kalmadı. 19 yaşındaki Will Lankshear, Tottenham’daki ilk golünü attı ancak daha sonra kırmızı kart gördü. Maçtan sonra Ange Postecoglou, oyuncusuna destek olmaya devam etti. Tottenham'ın yaşadığı değişiklikler ve sakatlıklar göz önüne alındığında ortaya koyduğu performansla aslında gurur duyabilirler. Galatasaray, çok iyi oynadı ve kazanmayı hak etti.

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“DRİES MERTENS, OLAĞANÜSTÜ BİR MAÇ ÇIKARDI. SAHADAKİ EN İYİ OYUNCUYDU”

Galatasaray, ilk yarıda üçten fazla gol atabilirdi. Bence sahadaki en iyi oyuncu Dries Mertens'ti. Mertens, olağanüstü bir maç çıkardı. Victor Osimhen de büyük bir tehditti ve belki de hat-trick yapabilirdi. Galatasaray, üç puan almayı hak etti. Yunus Akgün, fantastik bir gol attı. Zaten onun çok güçlü bir sezon geçirdiğini biliyorduk. Dediğim gibi Victor Osimhen de iyi iş çıkardı ve harika koşular yaptı. Osimhen’in iki golün üzerinde gol atması gerekirdi ama klasını ve kalitesini göstermeyi başardı. Galatasaraylı taraftarların onu sezonun geri kalanında da neden takımda tutmak istediklerini bu oyundan anlayabilirsiniz.

“RAMS PARK’TA ŞİMDİYE KADAR BİR STADYUMDA DUYDUĞUM EN YÜKSEK SES VARDI”

Rams Park'taki atmosfer harikaydı. Şimdiye kadar bir stadyumda duyduğum en yüksek sesti. Bu ses İngiltere'deki taraftarlardan duyduğumdan çok daha iyi seviyedeydi. Galatasaray taraftarlarının desteği çok etkileyiciydi ancak maçın sonlarına doğru Tottenham eşitliği sağlamaya çalıştığında sinirler gerilmişti. Galatasaray'ın özellikle de böylesine güçlü bir iç saha desteğiyle bu sezon Avrupa Ligi'nde herkes için bir tehdit olacağını düşünüyorum. Çeyrek finale veya yarı finale kalacaklarını kesinlikle şimdiden görebiliyorum. Şampiyonluğu kazanacak kadar güçlü olup olmadıklarından ise emin değilim. Onları Tottenham'ın en güçlü takımına karşı görmek çok ilginç olurdu. Yine de içimde Galatasaray ve Tottenham’ın bu sezonki yarışmada tekrar karşılaşacaklarına dair tuhaf bir his var. Beş gollü mücadeleye bakılacak olursa, bir sonraki karşılaşmanın da oldukça keyifli geçeceği anlaşılıyor.