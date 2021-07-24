İngilizlerden ilginç Olimpiyat yorumu: "Kostümlü prova gibi"

Spor Arena - Tokyo’nun sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni sırasında tribünlerde seyirci bulunmaması ilginç yorumlara yol açtı. İngiliz Telegraph gazetesi, “Seyircisiz bir olimpiyat seremonisi, kostümlü bir prova izliyormuşuz gibi hissettiriyor” değerlendirmesini yaparken, ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından Washington Post “Tokyo Oyunları tüm görkemine rağmen sessiz sedasız başladı” dedi. Diğer medya kuruluşlarının açılış töreni ile ilgili başlı ve yorumları şöyle;

KAĞITTAN GÜVERCİNLER

Daily Mail: Ve sonunda Tokyo Olimpiyatları başladı. Covid-19 korkusu nedeniyle bir avuç dansçıya yer verilen açılış törenini görkemli hale getirmek için bol bol ışık ve projeksiyon gösterisi yapıldı. 68 bin koltuklu statta gerçekleşen seremoni sadece birkaç yüz VİP davetli ve dünya lideri tarafından izlendi.

Marca: Bir yıllık aranın ardından olimpiyat ateşi yeniden yandı. Açılış töreninde kullanılan 1.824 drone ile oyunların logosu oluşturuldu. Barışın sembolü olarak kağıt güvercinler sembolik olarak serbest bırakıldı (Eskiden gerçek güvercinler uçurulurdu!)

L’Equipe: Ve atletler podyum da yerini aldı. Oyunlar muhteşem bir açılışla başladı.