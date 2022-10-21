İngilizlerden bomba transfer iddiası! Galatasaray, İlkay Gündoğan için harekete geçti

Haberin Devamı

İngiliz basını, Galatasaray'ın City'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı.

The Sun, Galatasaray'ın Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

Habere göre Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması bu iddiayı güçlendirdi.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Manchester City ile 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Türk asıllı Alman futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda çocukken Galatasaraylı olduğunu kaydetmişti.

EŞİNİN RESTORAN SERZENİŞİ

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını söylerken "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

CITY'DE 267 MAÇ

Manchester City formasıyla başarıdan başarıya koşan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.