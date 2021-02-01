İngilizler transferi duyurdu! Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı...

Devre arası transfer döneminin son gününde Liverpool, Schalke 04 forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için tekrar girişimlerini hızlandırdı.

Sky Sports'un haberine göre Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı.

Sezon başında da Ozan Kabak'ın ismi Liverpool ile ciddi şekilde anılmıştı. Savunma bölgesinde sakatlık sorunları yaşayan İngiliz ekibinin uzun süredir Ozan'ı istediği belirtiliyor.

Liverpool'un bu transfer için Schalke'ye en az 25-30 milyon euro arası bir teklifte bulunacağı kaydediliyor.

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