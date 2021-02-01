MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngilizler transferi duyurdu! Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı...
GeriFutbol İngilizler transferi duyurdu! Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

İngilizler transferi duyurdu! Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, savunma bölgesine Ozan Kabak'ı transfer etmek için harekete geçti.

Devre arası transfer döneminin son gününde Liverpool, Schalke 04 forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için tekrar girişimlerini hızlandırdı.

Sky Sports'un haberine göre Liverpool, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı.

İngilizler transferi duyurdu Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı...

Sezon başında da Ozan Kabak'ın ismi Liverpool ile ciddi şekilde anılmıştı. Savunma bölgesinde sakatlık sorunları yaşayan İngiliz ekibinin uzun süredir Ozan'ı istediği belirtiliyor.

Liverpool'un bu transfer için Schalke'ye en az 25-30 milyon euro arası bir teklifte bulunacağı kaydediliyor.

 

İngilizler transferi duyurdu Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle