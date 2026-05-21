×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İngilizler peşindeydi! Galatasaray, Sallai'nin bonservisini belirledi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Premier Lig
İngilizler peşindeydi Galatasaray, Sallainin bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 08:20

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren ve performansıyla İngiltere Premier Lig takımlarını peşine takan Roland Sallai'nin bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden biri haline gelen Roland Sallai, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekibin joker oyuncusu için İngiltere’den peş peşe transfer iddiaları gelmeye başladı. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla ön plana çıkan Macar yıldızın, Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği belirtildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Real Madridin yıldızı için devrede Transfer için tüm şartlar zorlanacakGalatasaray, Real Madrid'in yıldızı için devrede! Transfer için tüm şartlar zorlanacakHaberi görüntüle

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham, Sallai için harekete geçen son kulüp oldu. Tecrübeli futbolcunun adı daha önce Liverpool ile de anılmıştı. Ayrıca Tottenham Hotspur ve Everton’ın da yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

İngilizler peşindeydi Galatasaray, Sallainin bonservisini belirledi

Haberin Devamı

İngilizler peşindeydi Galatasaray, Sallainin bonservisini belirledi

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Galatasaray cephesinde ise Sallai için bonservis kararı verildi. Yönetimin, henüz resmi bir teklif almamasına rağmen başarılı oyuncu için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi belirlediği aktarıldı.

İngilizler peşindeydi Galatasaray, Sallainin bonservisini belirledi

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan ve 3587 dakika şans bulan Sallai, 1 gol atıp 6 da asist üretti.

İngilizler peşindeydi Galatasaray, Sallainin bonservisini belirledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!