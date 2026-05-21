İngilizler peşindeydi! Galatasaray, Sallai'nin bonservisini belirledi

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden biri haline gelen Roland Sallai, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekibin joker oyuncusu için İngiltere’den peş peşe transfer iddiaları gelmeye başladı. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla ön plana çıkan Macar yıldızın, Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham, Sallai için harekete geçen son kulüp oldu. Tecrübeli futbolcunun adı daha önce Liverpool ile de anılmıştı. Ayrıca Tottenham Hotspur ve Everton’ın da yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Galatasaray cephesinde ise Sallai için bonservis kararı verildi. Yönetimin, henüz resmi bir teklif almamasına rağmen başarılı oyuncu için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi belirlediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan ve 3587 dakika şans bulan Sallai, 1 gol atıp 6 da asist üretti.