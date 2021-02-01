İngilizler Ozan Kabak transferini duyurdu! Anlaşma tamam

Sky Sports'un haberine göre; İngiliz devi Liverpool, Ozan Kabak'ın transferinde kulübü Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.

Liverpool, Alman ekibine 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek.

Ozan, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan'ın satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olacak.

GALATASARAY DA KAZANACAK

Liverpool'un Ozan Kabak transferinde satın alma opsiyonunu kullanması durumunda sarı kırmızılı kulüp de para kazanacak.

Ozan Kabak için Galatasaray, yetiştirme bedeli olarak yüzde 5 pay alacak. Liverpool'un 25 milyon euro ödemesi durumunda sarı kırmızılıların kasasına 1.25 milyon euro girecek.

TERİM'DEN TEBRİK MESAJI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi olan eski öğrencisi Ozan Kabak için paylaşım yaptı.

2018-19 sezonunda Galatasaray'da forma şansı veren Terim, Ozan Kabak için başarı dileklerinde bulundu.

Terim, Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadelerini kullandı.