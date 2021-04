İngilizler Okay Yokuşlu'ya hayran kaldı! 'Hep bizimle kal...'

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde Celta Vigo'dan West Brom'a kiralanan Milli futbolcu Okay Yokuşlu, İngiltere'de performansını her geçen gün daha da arttırıyor. Okay, West Brom'un deplasmanda Chelsea'yi 5-2 yendiği maçın da kahramanlarından birisi oldu.

West Bromwich Albion Teknik Direktörü Sam Allardyce, geçtiğimiz günlerde Okay Yokuşlu için ''Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey Okay'ın bonservisini almak olur. 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi oynuyor.'' sözlerini kullanmıştı.

Chelsea galibiyetinin ardından ise WBA taraftarları, sosyal medyada Okay Yokuşlu hakkında paylaşımlarda bulundu. Milli futbolcunun performansını bir kez daha beğenen İngiliz taraftarlar, Okay için şu sözleri kullandı;

- Ligde hangi pozisyonda olursak olalım Okay Yokuşlu'nun bonservisini almamız gerekiyor.

- Her hafta olduğu gibi yine süper! Sen bir savaşçısın Okay, müthiş oyun...

- Bir mükemmel performans daha! Hep bizimle kal.

- Fark edilmeyen çok şey yapıyor. Tanrım, lütfen Okay bizimle kalsın.

- Hücum oyuncuları artık arkalarında Okay var diye daha rahat ileriye çıkıyor.

- Bu formla oynamaya devam ederse tüm zamanların en sevdiğim WBA oyuncusu olacak.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...