İngilizler Mourinho'ya teklif yapmaya geliyor! Fenerbahçe ile pazarlık masasına

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Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesine devam eden Jose Mourinho’nun adı, Avrupa kulüpleriye anılmaya devam ediliyor.

Avrupa’da sayısız başarılar elde eden, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kazanan Mourinho’nun adı, eski takımıyla anılmaya başlandı.

Fenerbahçe’de sezon içinde sıkça polemik konusu olan Mourinho’nun davranışları, sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağına dair soru işaretlerine neden oluyordu.



Fenerbahçe’nin Mourinho ile yollarını ayırma ihtimaline karşılık, İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham beklemeye geçti.

İtalyan medyasından yansıyan bilgilere göre Tottenham, Postecoglu ile yollarını ayıracak ve sezon sonunda Mourinho’nun kapısını çalacak.