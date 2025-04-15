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İngilizler Mourinho'ya teklif yapmaya geliyor! Fenerbahçe ile pazarlık masasına

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#Mourinho#Tottenham#Fenerbahçe
İngilizler Mourinhoya teklif yapmaya geliyor Fenerbahçe ile pazarlık masasına
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 12:31

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesine devam eden Jose Mourinho’nun geleceği sarı lacivertlilerde henüz netlik kazanmazken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesine devam eden Jose Mourinho’nun adı, Avrupa kulüpleriye anılmaya devam ediliyor.

Avrupa’da sayısız başarılar elde eden, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kazanan Mourinho’nun adı, eski takımıyla anılmaya başlandı.

Fenerbahçe’de sezon içinde sıkça polemik konusu olan Mourinho’nun davranışları, sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağına dair soru işaretlerine neden oluyordu.

İngilizler Mourinhoya teklif yapmaya geliyor Fenerbahçe ile pazarlık masasına


TOTTENHAM KAPISINI ÇALABİLİR

Fenerbahçe’nin Mourinho ile yollarını ayırma ihtimaline karşılık, İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham beklemeye geçti.

İtalyan medyasından yansıyan bilgilere göre Tottenham, Postecoglu ile yollarını ayıracak ve sezon sonunda Mourinho’nun kapısını çalacak.

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#Mourinho#Tottenham#Fenerbahçe

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