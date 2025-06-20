İngilizler, İlkay Gündoğan gelişmesini duyurdu! Manchester City'den yeni karar...

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı.

İLK HEDEF OSIMHEN

Osimhen ile ilgili Galatasaray cephesinden son açıklama başkan vekili Abdullah Kavukcu'dan geldi.

Kavukcu bu süreç hakkında "Osimhen ile geldiğimiz noktada biz masada varız dedik. Avrupa’da kulüplerden daha iyi bir teklif sunduk. Napoli ile görüştük. Artık Osimhen’in karar vermesi lazım. Arap ülkelerin önerdiği paralar yarışı farklı bir noktaya getiriyor." dedi.

Ayrıca Kavukcu, transferdeki ilk hedefin Osimhen olduğuna da vurgu yaptı.

YENİDEN İLKAY GÜNDOĞAN SESLERİ

Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonu için daha önce gündeme gelen İlkay Gündoğan'da yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Guardian’ın haberine göre; Manchester City yönetimi, Gündoğan’ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

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BEDAVAYA TRANSFER

Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon takımda daha az forma şansı bulacağı belirtilirken, İlkay’ın Galatasaray’a bedelsiz olarak transfer olabileceği ifade edildi.

Manchester City’de büyük başarılara imza atıp 14 kupa kaldıran İlkay Gündoğan, geride kalan sezonda 50 resmi maça çıkıp, 3 gol, 7 asist üretti.