İngilizler her altın madalya için 17.5 milyon sterlin harcadı

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İngiliz medyası, Paris 2024 Olimpiyatları için harcanan paraları konuşuyor ve şu soruyu soruyor: “Gerçekten buna değer mi?” Oyunlar sonrasında maliyet hesabına başlayan İngiliz basını, hükümet desteği ve fonlarla birlikte yaklaşık 245 milyon sterlin (10.65 milyar TL) harcandığını iddia etti. Paris 2024’e 270 sporcuyla katılan Büyük Britanya, 14 altın, 22 gümüş ve 29 bronz olmak üzere toplam 65 madalya kazandı. Madalya başı maliyet 3.77 milyon sterlin (164 milyon TL) olarak hesaplanırken, sadece altın madalyalar dikkate alındığında, her biri için 17.5 milyon sterlin (761 milyon TL) harcandığı ortaya çıkıyor. Paris 2024’te madalya sıralamasının zirvesinde, 40 altın, 44 gümüş, 42 bronzla ABD yer alırken, Çin 40 altın, 27 gümüş ve 24 bronzla ikinci sırayı elde etti. Büyük Britanya ise oyunları yedinci sırada tamamladı.

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TOKYO’DA 22 ALTIN KAZANDILAR

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Britanyalı sporcular 22 altın, 20 gümüş ve 22 bronz madalya kazanarak genel sıralamada dördüncü basamakta yer almıştı.