×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İngilizler, Galatasaraylı yıldızın peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sallai#Premier Lig
İngilizler, Galatasaraylı yıldızın peşinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 18:46

Sezonu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray'da, Macar futbolcu Roland Sallai hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai ile ilgili İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SALLAI RADARDA

İngiliz basınından Football Insider’ın haberine göre; yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi radarına aldı. 

Haberde, İngiliz ekibinin oyuncuyu "29 yaşındaki sağ bek" olarak nitelendirmesi ise dikkat çeken bir detay oldu.

Gözden KaçmasınGalatasarayda beklenmedik gelişme Görüşmeler tıkandı, ayrılmak istiyorGalatasaray'da beklenmedik gelişme! Görüşmeler tıkandı, ayrılmak istiyorHaberi görüntüle

TRANSFERDE İDDİALI BİR KONUMDA 

İngiliz kulübünün sahibi Evangelos Marinakis’in, yaz transfer dönemi için takıma yeniden önemli bir bütçe ayıracağı belirtildi. Bu doğrultuda Nottingham Forest yönetiminin, bütçe planlamasında Sallai transferini iddialı bir konuma yükselttiği  ve kadroya katmak için istekli olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

İngilizler, Galatasaraylı yıldızın peşinde

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Nottingham Forest'ın bu hamlesine karşın, sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu elden çıkarmaya niyetinin olmadığı vurgulandı. Galatasaray cephesinin Macar futbolcuyu bırakmaya kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edilirken, yönetimin deneyimli oyuncuyu takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü yazıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sallai#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!