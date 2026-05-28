İngilizler, Galatasaraylı yıldızın peşinde!

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai ile ilgili İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SALLAI RADARDA

İngiliz basınından Football Insider’ın haberine göre; yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi radarına aldı.

Haberde, İngiliz ekibinin oyuncuyu "29 yaşındaki sağ bek" olarak nitelendirmesi ise dikkat çeken bir detay oldu.

TRANSFERDE İDDİALI BİR KONUMDA

İngiliz kulübünün sahibi Evangelos Marinakis’in, yaz transfer dönemi için takıma yeniden önemli bir bütçe ayıracağı belirtildi. Bu doğrultuda Nottingham Forest yönetiminin, bütçe planlamasında Sallai transferini iddialı bir konuma yükselttiği ve kadroya katmak için istekli olduğu aktarıldı.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Nottingham Forest'ın bu hamlesine karşın, sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu elden çıkarmaya niyetinin olmadığı vurgulandı. Galatasaray cephesinin Macar futbolcuyu bırakmaya kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edilirken, yönetimin deneyimli oyuncuyu takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürdüğü yazıldı.