İngilizler, Galatasaray'ın yıldızı için İstanbul'a geliyor!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 devirmişti.

Sahada tam kadro yer alan sarı-kırmızılılarda yeni transferler de otoritelerden tam not aldı. Galatasaray'dan bir isim ise Liverpool'un dikkatini çekti.

SINGO'YU TRANSFER LİSTESİNE EKLEDİLER

İlk yarıda Cody Gakpo'yu ikinci yarıda ise Alexander Isak'ı durdurmayı başaran Wilfried Singo, Liverpool'un transfer listesine girdi.

Fanatik'in İngiliz basınından aktardığı habere göre; Liverpool, Fildişili yıldızı izleme listesine ekledi. İngiliz devi sık sık Rams Park'ta 24 yaşındaki yıldızı gözlemciler aracılığıyla izleyecek.

Haberin Devamı

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO!

Sarı-kırmızılıların Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde ilk sezon için 60 milyon euro, ikinci sezon için 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddia ediliyor.

TEDAVİSİ BAŞLADI

Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncu, Fildişi Milli Takımı'na gitmedi. Singo, milli arada İstanbul'da kalarak tedavisine başladı.