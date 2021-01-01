İngilizler, Fenerbahçe'nin Sokratis ve Mesut Özil hamlesini duyurdu!

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında yapılan 18 takviyeye karşın savunmada sorunların devam etmesinin ardından stoper transeri için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'in kadro dışı bıraktığı ve kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokratis ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

İNGİLİZLER YENİ GELİŞMELERİ DUYURDU

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Arteta'nın kadroda düşünmediği Sokratis için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.

Haberde; Arsenal'in Sokratis'i bu transfer döneminde elden çıkarmak istediği belirtildi.

MESUT ÖZİL'İ DE İSTİYORLAR

Ayrıca Fenerbahçe'nin bir süredir Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği, bu sayede iki takım arkadaşının birlikte Türkiye'ye gidebileceği vurgulandı.

SOKRATIS VE MESUT ÖZİL KADRO DIŞI

İngiliz temsilcisinin hocası Mikel Arteta’nın, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bıraktığı Sokratis’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Arsenal’de senelik 6 milyon Euro civarında bir para kazanan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece kulübün U21 ve U23 takımlarının 1’er maçında forma giydi

Fenerbahçe Süper Lig’de şu ana kadar 14 maçta rakip fileleri 27 kez sallarken, kalesinde 20 gol gördü. Geçen sezon savunmada sıkıntılar yaşayan ve stoper bölgesine sezon başında Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos’u dahil eden Sarı-Lacivertliler, defans sıkıntısını yine çözemedi.

Teknik direktör Erol Bulut’un stoperde en çok tercih ettiği 3 isim olan Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz, şu ana kadar 2’şer kez penaltıya sebebiyet verdiler.