×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

İngilizler duyurdu: Süper Lig devi, Yves Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Yves Bissouma
İngilizler duyurdu: Süper Lig devi, Yves Bissoumayı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 09:58

Galatasaray, Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündemine gelen Tottenham'ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın transferi yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle gerçekleşmemiş ve takımda kalmıştı.

Gözden KaçmasınJulian Nagelsmanndan Leroy Saneye sert mesaj: Artık sayısız fırsatı yokJulian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye sert mesaj: 'Artık sayısız fırsatı yok!'Haberi görüntüle

SunSport'un haberine göre; Galatasaray, Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma'yla yeniden temasa geçti.

İngilizler duyurdu: Süper Lig devi, Yves Bissoumayı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir

3 YILLIK TEKLİF HAZIR

Sarı-kırmızılıların oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde Malili orta sahaya 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazır olduklarını ilettiği belirtiliyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Bissouma'nın ise önceliğinin form kazanmak ve yeniden Tottenham forması giymek olduğu, kararını da sezon sonunda vermek istediği kaydedildi.

Haberin Devamı

İngilizler duyurdu: Süper Lig devi, Yves Bissoumayı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir

KARİYERİ

2016 yılında ülkesi Mali'den ayrılarak Avrupa'nın yolunu tutan Bissouma, iki sezon Fransa'da Lille forması giydi. 2018 yazında 17 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Bissouma, mavi-beyazlı formayı 4 sezon terlettikten sonra 2022 yazında 30 milyon euro karşılığında Tottenham'ın yolunu tuttu.

Kulüp düzeyinde bugüne dek 279 resmi maçta görev yapan Bissouma; 12 gol atıp 5 de asist üretirken bu maçlarda 65 sarı kart - 4 kırmızı kart gördü.

29 yaşındaki Malili ön liberonun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Yves Bissouma

BAKMADAN GEÇME!