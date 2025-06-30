İngilizler duyurdu: Galatasaray'a Premier Lig'den yıldız golcü!

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Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezona Leroy Sane transferiyle giriş yapan Galatasaray'ın yeni hedefinin Tottenham forması giyen Richarlison olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'A YAZILDI

İngiltere'den The Sun'ın haberine göre; Galatasaray, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı.

Haberin detaylarında ise Tottenham'ın yollarını ayırmak istediği Richarlison için 20 milyon Sterlin bonservis istediği belirtildi.

Öte yandan Brezilyalı golcü için eski takımı Everton'un da ismi geçse de, teknik direktör David Moyes'un transferi reddettiği ifade edildi.

TOTTENHAM PERFORMANSI

2022 yazında 58 milyon Euro'ya transfer olduğu Tottenham'da 90 maça çıkan Richarlison, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol ve 10 asistlik skor katkısı üretti.

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2024/25 SEZONU RAKAMLARI

1.84 boyundaki 28 yaşındaki Brezilyalı, geride kalan sezonda ise 24 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Son zamanlarda forma şansı bulmakta zorlanan sambacı, Premier Lig'de sadece 500 dakika sahada kalabildi.