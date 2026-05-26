İngilizler duyurdu: Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha!

Süper Lig'de sezonu üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, alternatifli bir kadro için transfer çalışmalarını sürdürürken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

TransferFeed'in haberine göre; Galatasaray, West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, takımı Premier Lig'e veda eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için kısa süre içinde nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Orta alanda savunma yönü kuvvetli bir isim olarak öne çıkan Soucek, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda oynayabilmesi nedeniyle saha içinde 'joker oyuncu' görevi üstleniyor.

1 SENE SÖZLEŞMESİ KALDI

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun West Ham ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda West Ham ile 40 maça çıkan Soucek, 6 gollük bir performans sergiledi.