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İngilizler duyurdu: Fenerbahçe'nin Antony için şansı çok yüksek!

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Antony
İngilizler duyurdu: Fenerbahçenin Antony için şansı çok yüksek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 08:38

Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe’nin Manchester United forması giyen Antony’yi transfer etmek istediği iddia edildi.

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Jose Mourinho hamlesiyle Türk ve dünya basınına damga vuran Fenerbahçe için büyük bir iddia daha ortaya atıldı.

İngiltere'den The Sun’ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Antony’i kiralamak istiyor.

'ANTONY AYRILMAK İSTİYOR'

Haberde bu sezon Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre alan Antony bu durumdan oldukça rahatsız ve takımdan ayrılmak istiyor. Manchester United Yönetimi, kanat rotasyonundaki dördüncü isim olan Antony’nin kiralanmasına sıcak bakıyor.

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AJAX’IN DA RADARINDA

Antony ile ilgilenen tek takım Fenerbahçe değil. Yine The Sun’ın haberine göre Antony’nin eski takımı Ajax’ta 24 yaşındaki oyuncusunu yeniden takımda görmek istiyor. Brezilyalı oyuncu için Fransa, Suudi Arabistan ve İspanya’dan kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.

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FENERBAHÇE’NİN ŞANSI DAHA YÜKSEK

Antony ile ilgilenen diğer kulüplerin ülkelerinde yaz transfer dönemi sona erdi. Türkiye’de yaz transfer döneminin hala açık olması Fenerbahçe’nin bu transferdeki şansını arttırıyor.

MANCHESTER UNITED’DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

30 Ağustos 2022 tarihinde 95 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax’tan Manchester United’a transfer olan Antony, İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Teknik Direktör Erik Ten Hag’ın 83 maçta şans verdiği 24 yaşındaki oyuncu, takımına 11 gol – 5 asistlik katkı sağladı.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Antony

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