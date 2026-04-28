İngilizler duyurdu: Arsenal derbide Osimhen'i tribünden izledi! 'Beş yıllık maliyeti 200 milyon sterlini bulabilir'

İngiltere Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 73 puana sahip olan Arsenal liderliğini sürdürürken, bir maçı eksik olan Manchester City ise 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal bir yandan 22 senelik şampiyonluk özlemine son vermeye çalışırken diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına hız verdi.

DERBİDE OSIMHEN'İ İZLEDİLER!

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre; Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ve Kırmızı-beyazlı kulübün transfer sorumlusu Maurizio Micheli, hafta sonundan RAMS Park'ta Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçı tribünden takip etti.

GARDI'NIN DAVETİYLE GELDİLER

Haberde İtalyan ikilinin başta Torreira, Icardi, Sane ve Osimhen'in Galatasaray'a transferlerinde büyük rol oynayan vatandaşları menajer George Gardi'nin davetiyle İstanbul'a geldikleri ancak kulübe yakın kaynakların seyahatin ardındaki gerekçeyi açıklamayı reddettiği belirtildi.

"GALATASARAY'IN 100 MİLYON STERLİN TALEP ETMESİ MUHTEMEL"

İngiliz basınında Arsenal'in yaz transfer döneminde Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edilirken, Four Four Two bu iddiaları bir adım ödeye taşıdı ve Nijeryalı golcünün 'Topçular'a transferinin olası maliyetini çıkardı.

Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Victor Osimhen için 100 milyon sterlin (yaklaşık 118 milyon euro) talep etmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, Osimhen'in de (sadakat bonusları ve imaj hakları hariç) 5 yıllık bir sözleşme karşılığında 100 milyon sterlinlik bir maaş maliyetinin olacağı ve böylece toplam paketin 200 milyon sterline ulaşacağı kaydedildi.

GYOKERES BEKLENTİLERİ KARŞILAŞAMADI, GABRIEL JESUS AYRILACAK

Arsenal'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iyice geri plana düşen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezon 25 maçta toplam 866 dakika şans bulabilen Jesus, 5 gol kaydedebildi.

'Topçular'ın sezon başında yaklaşık 70 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Viktor Gyökeres de ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı. Oynadığı 48 maçta 18 gol kaydeden İsveçli golcü hem taraftarlar hem de medya tarafından yoğun eleştiri alıyor.

ARTETA'NIN HEDEFİ ÜST DÜZEY ROTASYON

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın gelecek sezon da birden fazla cephede şampiyonluk mücadelesini sonuna dek sürdürmek istediği ve bu nedenle forvet hattında Osimhen-Gyökeres gibi üst düzey bir rotasyon oluşturmayı ümit ettiği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 31 maça çıkan Osimhen, 20 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 27 gole doğrudan katkı sağladı.

Osimhen sarı-kırmızılı forma altında geçen sezon ise 41 maçta 37 gol - 8 asist kaydetmişti.