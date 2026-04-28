İngilizler ayrılık için tek şartı duyurdu: Ederson için 'tazminatının tamamını istiyor' iddiası!

Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sular dinmiyor.

Derbide gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ederson'un, sarı-lacivertli kulüpten ayrılık için şok bir talepte bulunduğu iddia edildi.

FESİH ŞARTINI BELİRTTİ

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; Brezilyalı eldiven, önümüzdeki iki sezonu kapsayan sözleşmesinin erken feshi için Fenerbahçe'den 22 milyon Euro talep etti.

Öte yandan 32 yaşındaki eldivenine Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Hilal'in yüksek bir kontrol içeren sözleşme sunabileceği öne sürüldü.

TAZMİNATININ TAMAMINI İSTİYOR

Ancak Ederson'un Fenerbahçe'den her türlü mümkün olan yüksek maddi tazminatı almak istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde 11 milyon Euro bedelle Manchester City'den transfer edilen Ederson, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 35 resmi maçta 35 gol yedi.