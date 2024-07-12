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Almanya'da dÃ¼zenlenen EURO 2024, birbirinden heyecanlÄ± mÃ¼cadelelere sahne oldu ve en sonunda final geldi Ã§attÄ±. Ä°spanya ile Ä°ngiltere, dev turnuvada ÅŸampiyon olmak iÃ§in kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z da yer aldÄ±ÄŸÄ± EURO 2024'te Ã§eyrek final etabÄ±na kadar yÃ¼kselmiÅŸ ancak Hollanda'ya 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmiÅŸti.

Ay-YÄ±ldÄ±zlÄ±lar'da birÃ§ok futbolcu, gÃ¶sterdiÄŸi performansla birlikte bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplamÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ gazetelerinden biri olan The Guardian, EURO 2O24 boyunca deÄŸerini yÃ¼kselten 10 futbolcuyu sÄ±raladÄ±. Listede A Milli TakÄ±m'dan iki isim de yer aldÄ±.

Ä°ÅŸte o isimler ve yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler:

GEORGES MIKAUTADZE (GÃœRCÄ°STAN)

TÃ¼rkiye, Ã‡ekya ve Portekiz'e karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± gollerle takÄ±mÄ±nÄ± sÄ±rtlayan Georges Mikautadze, GÃ¼rcistan'Ä±n son 16 turuna yÃ¼kselmesindeki en Ã¶nemli pay sahibi oldu. Grup aÅŸamalarÄ±nÄ± gol kralÄ± olarak tamamlayan 23 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, geÃ§tiÄŸimiz sezonun yarÄ±sÄ±nÄ± Metz'de kiralÄ±k olarak geÃ§irmiÅŸ ve sezon sonunda zorunlu satÄ±n alma opsiyonuyla 13 milyon euroluk bedelle FransÄ±z ekibine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 22 maÃ§ta 14 gol 4 asistlik bir performans sergileyen Mikautadze iÃ§in West Ham, Monaco ve Roma'nÄ±n yoÄŸun ilgisi olduÄŸu biliniyor.

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RUBEN VARGAS (Ä°SVÄ°Ã‡RE)

Ä°sviÃ§re'nin Ä°talya'yÄ± turnuva dÄ±ÅŸÄ±na ittiÄŸi maÃ§ta gÃ¶sterdiÄŸi Ã§arpÄ±cÄ± performans, Ruben Vargas ve kulÃ¼bÃ¼ Augsburg'u ilgi odaÄŸÄ± haline getirdi. 25 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 48 kez milli formayÄ± giyen Vargas, Ä°talya maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± asist ve ortaya koyduÄŸu oyunla maÃ§Ä±n adamÄ± seÃ§ildi. Vargas, Ã¶ncelikle Serie A'dan Fiorentina'nÄ±n radarÄ±nda yer alÄ±yor ve daha birÃ§ok kulÃ¼p onu transfer etmek iÃ§in sÄ±raya geÃ§ecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

JAN OBLAK (SLOVENYA)

Jan Oblak'Ä±n 10 yÄ±llÄ±k Atletico Madrid serÃ¼veninin bitip bitmeyeceÄŸi tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±k durumda. Son 16 turunda Portekiz ile oynanan maÃ§ta Cristiano Ronaldo'nun penaltÄ±sÄ±nÄ± kurtararak maÃ§Ä± penaltÄ±lara taÅŸÄ±yan Oblak, rakibin kaleyi adeta bombardÄ±mana tutmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÄ±ldÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Cristiano Ronaldo'nun gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na sebep olan Oblak, Atletico'dan ayrÄ±lamaya karar verirse talip sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmeyecek.

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NICO WILLIAMS (Ä°SPANYA)

Athletic Bilbao'nun yÄ±ldÄ±zÄ±, EURO 2024'te boy gÃ¶stermeden Ã¶nce de zaten Avrupa'daki birÃ§ok takÄ±mÄ±n yakÄ±n takibinde yer alÄ±yordu. Barcelona taraftarlarÄ±nÄ±n Lamine Yamal ile birlikte izlemek istediÄŸi Williams, yeni sezonda Camp Nou'da oynamak istediÄŸini belirtti. Arsenal ve Liverpool'un da listesinde bulunan Nico Williams iÃ§in Bilbao, 50 milyon euronun Ã¼zerindeki teklifleri kabul edebilir.

FABIAN RUIZ (Ä°SPANYA)

Ä°spanya orta sahasÄ±nÄ±n yeni ÅŸefi, Paris Saint-Germain'deki geleceÄŸi konusundaki belirsizliÄŸe raÄŸmen Ã¼lkesi adÄ±na kusursuz bir performans sergiledi. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Fransa'ya karÅŸÄ± oynanacak olan yarÄ± final Ã¶ncesinde konuÅŸan Ruiz, "AdÄ±mÄ±n her transfer dÃ¶neminde geÃ§tiÄŸini biliyorum fakat Paris'te mutluyum. SÃ¶zleÅŸmemin bitimine hala 3 yÄ±l var ve PSG'de ulaÅŸmam gereken birÃ§ok hedef olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m." dedi. Barcelona, Real Madrid ve Juventus, daha Ã¶nce yÄ±ldÄ±z isme ilgi gÃ¶stermiÅŸti.

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JERDY SCHOUTEN (HOLLANDA)

Hollanda'nÄ±n orta saha oyuncusu ilk milli tecrÃ¼besini 25 yaÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±. EURO 2024 boyunca kendisini kadroya dahil eden Ronald Koeman'Ä± mutlu eden bir performans gÃ¶steren Schouten, geÃ§tiÄŸimiz sezon 15 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Bologna'dan PSV'ye transfer olmuÅŸ ve takÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸampiyonluk hasretini dindirmesinde Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu iÃ§in Serie A'dan Inter'in harekete geÃ§tiÄŸi sÃ¶yleniyor. Kariyerine 10 numara olarak baÅŸlayan ancak daha sonra defansif orta saha oyuncusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸen Schouten'in en Ã¼st seviyede oynayabilecek kapasiteye sahip olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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FRANCISCO CONCEIÃ‡AO (PORTEKÄ°Z)

Ã‡ekya karÅŸÄ±sÄ±nda kulÃ¼beden gelerek galibiyeti getiren Francisco ConceiÃ§Ã£o, Avrupa ÅžampiyonasÄ± tarihinde baba-oÄŸul gol atan isimler arasÄ±nda ikinci sÄ±rayÄ± yer aldÄ±. BabasÄ± Sergio ConceiÃ§Ã£o da daha Ã¶nce Portekiz iÃ§in oynamÄ±ÅŸ ve turnuvada aÄŸlarÄ± sarsmÄ±ÅŸtÄ±. Teknik direktÃ¶r Roberto Martinez tarafÄ±ndan ilk kez kadroya Ã§aÄŸrÄ±lan Francisco ConceiÃ§Ã£o, Porto'da gÃ¶sterdiÄŸi performansla zaten dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti. Premier Lig'den Chelsea'nin 21 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyu kadrosuna katmak iÃ§in harekete geÃ§meye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Francisco ConceiÃ§Ã£o'nun serbest kalma bedelinin 30 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduÄŸu bildiriliyor.

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IVAN SCHRANZ (SLOVAKYA)

Slavia Prag'da forma giyen ve Slovakya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± ilk kez 27 yaÅŸÄ±nda terleten Schranz, turnuva Ã¶ncesi milli kariyerinde 3 gol kaydetmiÅŸti. SaÄŸ kanatta gÃ¶rev yapan Schranz, turnuvada 3 kez aÄŸlarÄ± sarstÄ± ve dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Slovakya'nÄ±n Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±nda son 16'da oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta aÄŸlarÄ± sarsan Schranz, geÃ§tiÄŸimiz sezon Slavia Prag adÄ±na Ã‡ekya Ligi'nde 14 maÃ§ta 1 kez gol atabilmiÅŸti. 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu transfer iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kumar olarak gÃ¶rÃ¼lebilir ama bazÄ± takÄ±mlarÄ±n iÅŸtahÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kesin gibi...

FERDÄ° KADIOÄžLU (TÃœRKÄ°YE)

FenerbahÃ§e'nin Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bek oyuncusu Ferdi KadÄ±oÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Almanya'daki Ã§eyrek final serÃ¼veninde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir performans gÃ¶sterdi. Sol kanattan sÃ¼rekli bir hÃ¼cum tehdidi oluÅŸturan ve sahanÄ±n her yerinde gÃ¶rÃ¼len KadÄ±oÄŸlu, FenerbahÃ§e'deki performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Arsenal ve Manchester City'nin ilgisini Ã§ekmiÅŸti. Turnuva sonrasÄ±nda bu takÄ±mlarÄ±n arasÄ±na Brighton, Manchester United ve Borussia Dortmund'un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ferdi KadÄ±oÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Avusturya karÅŸÄ±sÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± 2-1'lik maÃ§ta 12,2 km kat ederek turnuva rekoru kÄ±rdÄ±.

BARIÅž ALPER YILMAZ (TÃœRKÄ°YE)

24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, korkusuzluÄŸu ve yÃ¼ksek enerjisiyle takÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± verdi. BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz, geÃ§tiÄŸimiz sezon Galatasaray'Ä±n FenerbahÃ§e ile yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmasÄ±nda 7 gol - 12 asistlik bir oyun ortaya koymuÅŸ ve kupa zaferinde Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n bu yaz Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'e transfer olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Liverpool'un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda Galatasaray'Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almasÄ± bekleniyor.