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İngilizler açıkladı! Acun Ilıcalı Kayserispor'a tazminat ödeyecek

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#Acun Ilıcalı#Kayserispor#Jakirovic
İngilizler açıkladı Acun Ilıcalı Kayserispora tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 16:35

Hull City'de Sergej Jakirovic ile anlaşılmasının üzerine Acun Ilıcalı'nın Kayserispor'a tazminat ödeyeceği iddia edildi

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Hull City, Kayserispor'un hocası Sergej Jakirovic için geri sayıma başlamış durumda. 

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Jakirovic ve beraberinde iki yardımcısının, İngiltere'de çalışabilmek için çalışma iznini aldıkları ve Hull City ile anlaşan Jakirovic'in göreve bir an önce başlamak istediği yazıldı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

İngiliz ekibinin, Jakirovic için kalan bir yıllık sözleşmesi nedeniyle Kayserispor'a tazminat ödeyeceği ifade edildi.

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Hull City'nin, gerekli prosedürlerin tamamlamasının ardından Bosnalı teknik direktörü bu ay düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtmak istediği yazıldı.

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, "Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var." ifadelerini kullanmıştı.

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KAYSERİSPOR KARNESİ

Kayserispor ile Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyer yaşamıştı.

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#Acun Ilıcalı#Kayserispor#Jakirovic

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