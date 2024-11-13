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İngiliz milletvekilinden UEFA ve FIFA'ya İsrail için çifte standart eleştirisi:

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#İsrail#FIFA#UEFA
İngiliz milletvekilinden UEFA ve FIFAya İsrail için çifte standart eleştirisi:
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 13:43

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından uluslararası spor organizasyonlarından men edilirken, aynı tutumun İsrail'e karşı uygulanmamasını "küresel siyaset ve sporda çifte standart" olarak niteledi.

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Sultana, X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından tüm Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) turnuvalarından hızlıca men edildiğini, buna karşın İsrail'e ise herhangi bir yaptırım uygulanmadığını vurguladı.

Milletvekili Sultana, "118 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan 13 aylık soykırımın ardından İsrail böyle bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bu da küresel siyaset ve sporda yerleşik ırkçı çifte standardın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

- Sporda uluslararası çatı kuruluşları kınama mesajı dahi yayımlamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin 4'üncü gününde Rus takımları tüm uluslararası turnuvalardan men edilmişti.

Buna karşın, sporda uluslararası çatı kuruluşları, Gazze'de 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı.

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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, spor organizasyonlarında boy göstermeye devam ediyor.

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#İsrail#FIFA#UEFA

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