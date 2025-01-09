İngiliz medyasından Jose Mourinho için çok konuşulacak iddia! 'Premier Lig ekibi takımın başına getirmek istiyor'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiltere'de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un Sean Dyche ile devam etmeyeceği ve Mourinho'nun favori adaylardan biri olduğu belirtildi.

Everton'da Sean Dyche ile yollar ayrılıyor

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Sean Dyche'ın Peterborough United ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir" ifadelerini kullanması, ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendirdi.

Dyche yerine Mourinho

The Sun'da yer alan habere göre Jose Mourinho, Sean Dyche ile yolların ayrılması sonrasında en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti.

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Mourinho da sıcak bakıyor

Haberde Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde." ifadeleri kullanıldı. Portekizli hocanın, Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı da iddia edildi.

David Moyes da adaylar arasında

Dyche ile yolların ayrılması durumunda deneyimli bir teknik direktör ile yola devam etmek isteyen Everton'ın listesindeki bir diğer ismin de David Moyes olduğu belirtildi.