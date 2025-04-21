İngiliz medyasından Jose Mourinho bombası: 'Yeni yönetim Mourinho'yu istiyor! Olursa Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler'

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İskoç devi ligde rakipleri Celtic'in 15 puan gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve kötü gidişat teknik direktör Philippe Clement'in görevden alınmasına neden oldu.
Rangers’ın eski futbolcusu Barry Ferguson sezon sonuna kadar geçici olarak takımın başına getirildi. Rangers kaptanı James Tavernier Ferguson'un gelecek dönem de takımda kalmasını ‘çok istediğini’ söylese de değişim kesin olarak görülüyor.
TeamTalk’un haberine göre, Ocak ayında Suudi Pro Lig kulübü Al-Ettifaq'tan ayrılan Gerrard'ın Rangers yönetimi tarafından beğenildiğini ve Ibrox'a geri dönmesi için kendisiyle görüşme yapılacağı belirtildi.
GERRARD, RANGERS’I ŞAMPİYONU YAPTI
Liverpool'un eski orta saha oyuncusu 2018-2021 yılları arasında Rangers'ın patronuydu ve 2020-21 sezonunda takımı İskoçya Premiership şampiyonluğuna taşıdı.
TEAMtalk, Rangers'ın yakında yeni sahipleri olacak San Francisco 49ers'ın güçlü bir teknik direktör ataması yapmak istediğini ve Gerrard'ın Ibrox'ta hala çok sayıda seveni olduğunu biliyor.
RANGERS’TAN MOURINHO BOMBASI
Şu anda takım çalıştırmayan 44 yaşındaki Gerrard’ın da geri dönmeye sıcak bakacağına inanılıyor. Ancak haberde Gerarrd olmazsa Mourinho gibi daha büyük bir isim de gündeme gelebileceği ifade edildi.
JOSE MOURİNHO RANGERS'A GEÇMEYE SICAK BAKIYOR
TEAMtalk'a göre Mourinho, kulübün yeni patronu 49ers'ın kendisini yeni transferlerle destekleme sözü vermesi halinde Rangers'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.
Mourinho parlak menajerlik kariyerinde 26 büyük kupa kazandı ve takımın yeni sahiplerinin onu göreve getirmesi yeni dönem için iyi niyet gösterisi olarak planlanıyor.
MOURINHO SICAK BAKIYOR
Mourinho'nun Rangers'ın kendisini çağırması halinde sıcak bakabileceği ancak Glasgow kulübünün henüz Mourinho veya temsilcileriyle herhangi bir temas kurmadığı öğrenildi.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
62 yaşındaki teknik adam Kayserispor karşısında alınan puan kaybının ardından Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
RANGERS, FENERBAHÇE’YE TAZMİNAT ÖDEYECEK
Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar geçerli, dolayısıyla Rangers bu yaz Mourinho'yu transfer etmek isterse Türk kulübüne tazminat ödemek zorunda kalacak.
GERRARD FAVORİ
Takımın yeni patronu 49ers takımda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanırken Mourinho’ya rağmen Gerrard’ı Rangers'ın bir sonraki teknik direktörlüğü konusunda en büyük favori olarak görüyor.