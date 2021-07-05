İngiliz gazetesinden EURO 2020'deki Ukrayna zaferine inanılmaz başlık!

EURO 2020’nin çeyrek finalinde Ukrayna’yı 4-0 yenerek yarı finale yükselen İngiltere’de yaşanan büyük sevinç, gazetelerin manşetlerine de yansıdı.

‘Futbol evine dönüyor’ mottosunun sıklıkla yer aldığı manşetlerden en çarpıcı olanı ise Daily Star’ınki idi. 2 gol atan Harry Kane üzerinden amiyane bir başlık atan gazete, ‘Harry’nin toplarını okşadınız! Ve o patladı’ ifadelerini kullandı.

Diğer başlıklar şöyle:

· Sunday Express: Şimdi gerçekten eve dönüyor.

· The Telegraph: Şimdi bize gerçekten inanacaksınız.

· Sunday People: Kane’dik, gördük, yendik.

· Sport Star Sunday: Roma güzel Roma!

İngiltere, İtalya'nın başarısına ortak oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.

İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.

İngiltere tarihinin en uzun gol yememe serisi

Son yedi maçında da kalesini gole kapatan ve tarihinin en uzun serisini yakalayan İngiltere, rakiplerine son 662 dakikada gol izni vermedi.