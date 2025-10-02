×
İngiliz gazeteciden, Premier Lig kulüplerine kritik soru: 'Osimhen'i neden almadınız?'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

The Athletic yazarı Nick Miller, İngiltere Premier Lig kulüplerine sordu: 'Osimhen'i neden almadınız?'

The Athletic’in İngiliz futbolu ve Liverpool muhabiri Nick Miller, Galatasaray’ın 75 milyon Euro’ya satın aldığı Victor Osimhen’in ne kadar akıllıca bir transfer olduğunun önceki günkü Liverpool maçında bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

Miller, ‘Premier Lig kulüpleri Osimhen’i neden almadı?’ başlıklı yazısında şunları yazdı: “Liverpool maçında onu izlemek, kulübün akıllıca bir yatırım yaptığına dair daha fazla kanıt sağladı.

DAHA AZ PARAYA GELEBiLiRDi

Attığı golün dışında, Liverpool savunmasına hücum ederek, akıllı koşular yaparak, kendisi ve takım arkadaşları için fırsatlar yaratıp bir tehdit oluşturdu. Osimhen, daha önce de Tottenham, Leicester City ve Chelsea’ye goller attı. Bu durum şu soruyu akla getiriyor: İngilizlere gol atmaya devam ediyorsa, neden bir İngiliz takımı onu transfer etmedi? Belki daha az bir ücretle Premier Lig’e transfer olmaya ikna edilebilirdi. Osimhen’in transferine karşı birçok argüman vardı, ancak lehine olanlar daha fazlaydı.”

