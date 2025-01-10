İngiliz gazeteciden İlkay Gündoğan için Galatasaray ve transfer açıklaması: Onun çocukluk aşkı! Bir gün bu transfer olacak ama...

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray merkez orta saha pozisyonu için iddialara göre İlkay Gündoğan’ı gündemine aldı. Manchester City’nin yıldız oyuncusunun adı geçmişte sık sık Sarı- kırmızılılar ile anılmıştı ancak Alman oyuncunun yolu Süper Lig’e düşmemişti. Bu sezon Manchester City ile tüm kulvarlarda 25 maçta süren alan İlkay bu karşılaşmalarda 18 kez ilk 11 başlarken yalnızca 2 gol 1 asist ile mücadele etti. Okan Buruk’un çok beğendiğini sık sık dile getirmesi ve İlkay’ın Galatasaray taraftarı olmasını saklamaması camiada büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Taraftarın da özellikle İlkay’a olan ilgisi ve desteği, İlkay’ın emekli olmadan Türkiye’de forma giymesinin kaçınılmaz olduğu otoriteler tarafından dile getiriliyor.

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Manchester City ile geçirilen olağanüstü 7 sezonun ardından hayali olan Barcelona’ya giden ancak sadece bir sezonun ardından tekrardan City’e dönen İlkay Gündoğan’ın geleceği merak konusu oldu. Özellikle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yaz transfer dönemi için İlkay’ı, taraftara bir hediye olarak sunmak istediği iddialar arasında yer alıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu kış transfer döneminde takımından ayrılmasını düşük ihtimal veren İngiliz medyası bu transferin yaz döneminde gerçekleşmesinin bir ihtimal olabileceğini aktardı.

Tecrübeli İngiliz gazeteci Mike Minay, İlkay Gündoğan’ın durumunu, geleceğini, Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini ve olası Galatasaray transferi ile takıma getireceği artıları Spor Arena’ya özel olarak değerlendirdi.

Manchester City’i yıllardır çok yakından takip eden spor adamının açıklamaları şu şekilde:

“MANCHESTER CITY OCAK AYINDA İLKAY’I BIRAKMAZ”

Manchester City'nin ocak ayında İlkay Gündoğan’ın transferine izin vermesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu yaz aylarında kulübe geri transfer ettiler, ancak şu anda kulüpte kadroyu sınırlayan bir sakatlık krizi var ve bu da onları orta saha oyuncularından mahrum bırakıyor. Bu durumdan dolayı kötü formda olan İlkay’ın tecrübesi ve yeteneği ile takımı tekrar kazanma yoluna sokmasına yardımcı olması isteniyor. Özellikle Pep Guardiola İlkay’dan vazgeçemiyor.

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“2023 YILINDAKİ KAPTAN İLKAY GİBİ DEĞİL, HANTAL VE…”

Tabii ki yaz transfer dönemi farklı bir kategori. Gündoğan’ın sadece bir yıllık mevcut anlaşması var ve bir yıl daha opsiyonu var. Şimdiye kadar bir yıllık uzatma opsiyonu henüz devreye girmedi. Döndüğünden beri, geri dönen bir kahramanın Premier Lig'de bilindiği standartlara kıyasla biraz geride kaldığı konusunda genel bir fikir birliği var. Birazcık hantal görünüyordu, paslarının ve bağlantı oyunlarının bir kısmı 2023'te üç kupa kazanan bir kaptan olarak ayrıldığı zamanki kadar belirgin değildi. İspanya'da bir yıl geçirmenin Gündoğan için çok verimsiz geçtiği anlaşılıyor. Fiziksel olarak çok geriye gitse de İlkay hala enfes bir süper yıldız. Onu izlemek ve sahada neleri değiştirebileceğini izlemek özel bir durum.

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“CITY’DE YAPTIĞINI GALATASARAY’DA DA YAPACAKTIR”

Bana sorarsanız o hala birçok elit takımda ve ligde performans gösterebilecek bir “Rolls Royce”. Belki de Manchester City'nin şu anki durumunda biraz daha fazla açığa çıktı. Çok eleştiri aldı. Galatasaray’a giderse Mertens ve Osimhen gibi kaliteli oyuncularla çevrili olduğunda başarılı olabilir. Bağlantı oyunu ve hücum oyuncularına doğru zamanda önemli paslar atma yeteneği, Manchester City'deki başarılı yıllarındaki oyununun kesin bir işaretiydi. Bunu Galatasaray’da da yapacaktır çünkü Gala’da topla oynamayı seven bir ekip. Galatasaray oyuncusu olduğu takdirde İlkay’ı takip edecek ve destekleyecek çok sayıda City taraftarı olacağını düşünüyorum.

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“KÜÇÜKTEN GELEN BİR GALATASARAY AŞKI VAR”

Yazı beklememiz gerekiyor. İlkay’ın küçükten beri gelen bir Galatasaray sevdasının olduğunu biliyoruz ve bu birleşme bence bir gün olacak. Bana göre De Bruyne ve İlkay City’nin en kilit isimlerindendi. İkisi de ayrılacak gibi duruyor. İlkay Gündoğan için mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum.