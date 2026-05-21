İngiliz futbolunu karıştıran olayın perde arkası: Casusluk ağı büyüyor! Kulüp içindeki fotoğraf tartışma yarattı

İngiliz futbolunda son yılların en büyük krizlerinden biri Championship play-off sürecinde patlak verdi. Middlesbrough FC ile Southampton FC arasında oynanan play-off yarı finali öncesinde ortaya çıkan casusluk iddiaları, yalnızca iki kulübü değil, tüm İngiliz futbolunu sarsan büyük bir disiplin soruşturmasına dönüştü.



İddiaların merkezinde Southampton’ın rakip antrenmanlarını gizlice izlediği ve bunun sistematik bir uygulama haline geldiği suçlaması yer aldı. Telegraph’ta yer alan haberde detaylar oldukça ilgi çekici. Yakından bakalım…







ANTRENMANDA ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK



Olaylar, Middlesbrough’un Southampton ile oynayacağı Championship play-off yarı final ilk maçı öncesindeki son kapsamlı antrenmanında başladı. Takımın teknik heyeti, kritik mücadele öncesinde özellikle taktiksel çalışmalar, duran top organizasyonları ve muhtemel ilk 11 üzerine yoğunlaşmıştı. Middlesbrough Teknik Direktörü Kim Hellberg, oyuncularla yaptığı günlük toplantıda bu çalışmanın önemini vurgulayarak antrenmanı bizzat yönetti.



Antrenman sırasında kenarda bulunan kulübün medya ekibi rutin çekimler yaparken, fotoğrafçılardan biri dikkat çekici bir ayrıntı fark etti. Kamera merceğini yakınlaştırdığında, saha çevresindeki ağaçlık alanda kısmen gizlenmiş bir adamın antrenmanı izlediği görüldü. Şahsın çalılıkların yanında hareketsiz biçimde durduğu ve antrenmanı kaydettiği anlaşıldı. Durumun fark edilmesi üzerine Middlesbrough personeli alarma geçti. Olayı gören medya çalışanları, şahsa iki taraftan yaklaşarak çevrelemeye çalıştı ancak fark edildiğini anlayınca kaçmaya çalıştı.



A photograph has emerged of the Southampton analyst allegedly observing Middlesbrough’s training session last Thursday, just 48 hours before the two clubs met in the Championship play-off semi-final first leg.



The photograph, originally published in the Daily Mail but which The… pic.twitter.com/nkjNZS4Yba — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 13, 2026



‘CANLI YAYIN YAPIYORDU’ İDDİASI



Kulüp kaynaklarına göre şüpheli şahıs ilk etapta profesyonel casusluk ekipmanları kullanan biri olarak değerlendirildi. Daha sonra sızdırılan görüntülerde yalnızca bir iPhone ve kulaklık taşıdığı görüldü. Buna rağmen Middlesbrough çalışanları, şahsın antrenmanı canlı yayınladığını ve kulaklık aracılığıyla uzaktaki biriyle iletişim kuruyor olabileceğini ileri sürdü.



Kimliğini açıklaması istendiğinde bunu reddeden kişinin, kendisini yakalamaya çalışan görevlilerden birini ittiği de öne sürüldü. Ardından antrenman tesisinin yanındaki kulüp binasına doğru koşarak gözden kayboldu. Kısa süre sonra farklı kıyafetlerle yeniden ortaya çıktı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, şahsın antrenman alanına gitmeden önce bir tuvalet kabinine çanta sakladığı tespit edildi. Kaçışının ardından kıyafet değiştirip çantasını aldığı ve bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı ortaya çıktı.



KİMLİĞİ GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİ



Middlesbrough tarafından bir kameraman, olay sırasında şüphelinin uzaktan birkaç fotoğrafını çekmeyi başardı. Bunun üzerine kulüp yönetimi ile Middlesbrough Başkanı Steve Gibson’ın sahibi olduğu Rockliffe Hall otelinin güvenlik ekipleri kapsamlı inceleme başlattı.



Kulüp yetkilileri başlangıçtan itibaren şahsın Southampton bağlantılı olduğundan şüpheleniyordu. Elde edilen görüntüler, Southampton’ın resmî internet sitesindeki analiz departmanı çalışanlarının fotoğraflarıyla karşılaştırıldı ve kısa sürede kişinin yaklaşık bir yıldır kulüpte görev yaptığı belirtilen stajyer analist William Salt olduğu iddia edildi.



Bu gelişmenin ardından Steve Gibson’ın büyük öfke yaşadığı ve hemen English Football League ile iletişime geçtiği belirtildi. Teknik heyetin de aynı tepkiyi verdiği, Kim Hellberg’in özellikle bu antrenmanda takım dizilişi, taktik planlar ve duran top organizasyonlarının çalışıldığını vurgulayarak olayın ‘açık bir hile girişimi’ olduğunu savunduğu öğrenildi.





A statement from MFC:



Middlesbrough Football Club welcomes the outcome of today’s Disciplinary Commission hearing.



We believe this sends out a clear message for the future of our game regarding sporting integrity and conduct.



As a club, we are now focused on our game against… pic.twitter.com/6cjskjZKDY — Middlesbrough FC (@Boro) May 19, 2026

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI



Middlesbrough tarafından kimlik bilgileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve olay raporları federasyona sunuldu. Lig yönetimi kısa süre içinde Southampton hakkında disiplin soruşturması başlattı.Olayın ardından Riverside Stadyumu’ndaki ilk maç öncesinde iki kulüp arasında gerilim zirveye çıktı. Middlesbrough yönetimi, Southampton yöneticilerinin stadyuma girişini engellemeyi bile değerlendirdi ancak daha sonra bunun yerine yüz yüze görüşme yapılmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULU ODASINDA GERİLİM



Karşılaşma öncesinde Middlesbrough Başkanı Steve Gibson ile Southampton CEO’su Phil Parsons arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre konuşmayı başlatan Parsons oldu ve Gibson’ı daha sakin bir ortamda konuşmak üzere ayrı bir odaya davet etti.



Toplantıda Parsons’ın yaşananları kabul ettiği, özür dilediği ve kulüp içinde kapsamlı soruşturma başlatacaklarını söylediği aktarıldı. Ayrıca William Salt’ın tek başına hareket etmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği ancak olayın arkasında başka isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılacağı ifade edildi. Parsons’ın, Southampton’ın olası para cezasını kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesi ise Steve Gibson’ı daha da öfkelendirdi.





SKANDAL YALNIZCA MİDDLESBROUGH İLE SINIRLI KALMADI

İHBARCIDAN ÇARPICI İDDİALAR



‘KAMUFLAJLI ASKER’ FOTOĞRAFI ŞOK YARATTI

Acun Ilıcalı ’nın sahibi olduğu Hull City’nin Championship play-off finalindeki rakibi bu olaylar sonrası Middlesbrough oldu.

YENİ SUÇLAMALAR: OXFORD UNITED VE IPSWICH TOWN

Middlesbrough yönetimi Championship’teki diğer kulüplerle iletişime geçerek benzer şüpheler yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Bazı kulüpler Southampton’ın maç öncesi hazırlıkları hakkında olağanüstü bilgi sahibi göründüğünü ifade etti. Teknik direktörlerin özellikle duran top organizasyonlarının etkisiz hale getirilmesi konusunda şüphe taşıdığı öğrenildi.Buna rağmen en az bir kulübün, kış aylarında oynanan maç öncesinde Southampton tarafından gözetlendiklerine güçlü şekilde inandığı belirtildi.Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise bir ihbarcının ortaya çıkması oldu. Middlesbrough’a bilgi veren kaynak, Southampton teknik direktörü Tonda Eckert döneminde casusluk faaliyetlerinin yaygın hale geldiğini öne sürdü.Federasyona sunulan yazılı ifadelerde, rakip antrenman sahalarından veri toplandığına ilişkin takım toplantılarında konuşmalar yapıldığı iddia edildi. Hatta teknik direktör değişikliğinin hemen ardından bir analiste rakip takım tesisine gitmesi yönünde mesaj gönderildiği de öne sürüldü.Middlesbrough’un sunduğu belgeler arasında Southampton içinde paylaşıldığı öne sürülen dikkat çekici bir görsel de yer aldı. Fotoğrafta tam kamuflajlı bir askerin yüzünün William Salt’ın görüntüsüyle değiştirildiği görüldü. Bu görselin kulüp içinde dolaşıyor olması, Middlesbrough cephesine göre casusluğun münferit değil, kurum içinde bilinen ve hatta mizah konusu yapılan bir uygulama olduğunu gösteriyordu.Soruşturma ilerledikçe Southampton hakkında yeni suçlamalar da gündeme geldi. Lig yönetimi, kulübü geçen yıl aralık ayında Oxford United’ı, geçtiğimiz ay ise Ipswich Town FC takımını gözetlemekle suçladı. Telegraph Sport’un haberine göre Tonda Eckert, rakiplerin kadro tercihleri, taktikleri ve duran top planlarını daha iyi analiz etmek amacıyla gözetleme kararının sorumluluğunu üstlendi.33 yaşındaki teknik adamın geçmişte Alman Milli Takımı’nın EURO 2012 ekibinde, ayrıca FC Köln, RB Leipzig ve Bayern Münih altyapılarında görev yaptığı belirtildi. Eckert ayrıca Barnsley FC ve Genoa CFC kulüplerinde yardımcı antrenörlük yaptı. Savunmasında ise bu tür uygulamaların Avrupa kıtasında yaygın olduğunu ve İngiliz futbolunda kurallara aykırı sayıldığını bilmediğini söylediği aktarıldı.