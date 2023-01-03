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İngiliz eski futbolcu Jermaine Pennant iflas etti

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#Futbol#Jermaine Pennant#Premier Lig
İngiliz eski futbolcu Jermaine Pennant iflas etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Eski İngiliz kanat oyuncusu Jermaine Pennant resmen dibe vurdu. Geçtiğimiz aylarda malikanesinde uyuşturucu bulunan eski futbolcu, kamuya olan borçlarından dolayı iflas etti.

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Liverpool ve Arsenal’in eski futbolcularından Jermaine Pennant iflas etti. 39 yaşındaki Pennant’ın kamu hizmeti şirketlerine borcu olduğu iddia ediliyor. Eski futbolcu, sahibi olduğu medya şirketi Jermaine Pennant Ltd’nin 2020’de feshedilmesinin ardından bir dizi ödenmemiş faturayı kapatamadığı için mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkeme, alacaklıları haklı buldu ve şirketin iflasına karar verdi.

Pennant’ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşta olan evi, yakın zamanda polisler tarafından basılmış ve malikanede birçok uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Daha sonra söz konusu ev kundaklanmış ve yangında büyük zarar görmüştü.

Dibe buran Pennant gençliğinde hızlı yaşam ve alkol gibi büyük hatalar yaptığını belirterek “Maalesef ben hiç profesyonelce yaşamadım” dedi.

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#Futbol#Jermaine Pennant#Premier Lig

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