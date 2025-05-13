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İngiliz ekibi Altay Bayındır ile dalga geçti! 'Kaleci seviniyor mu?'

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#Altay Bayındır#Manchester United#West Ham United
İngiliz ekibi Altay Bayındır ile dalga geçti Kaleci seviniyor mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 14:02

West Ham United'ın deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuk ekibin sosyal medya hesabından milli kaleci Altay Bayındır ile dalga geçildi.

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West Ham United, Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United'a konuk oldu. West Ham, karşılaşmayı Tomas Soucek ve Jorrod Bowen'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Altay'ın tepkisiyle dalga geçtiler
Mücadelede kaleyi milli futbolcu Altay Bayındır korudu. 27 yaşındaki kalecinin Bowen'ın attığı golden sonra verdiği tepki gündem oldu.

"Kaleci seviniyor mu?"
Altay yediği golden sonra iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru bağırdı. West Ham United ise milli kalecinin hareketiyle dalga geçerek videoya "Kaleci seviniyor mu?" yazdı.

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Türk taraftarlar tepki verdi
Paylaşım kısa süre içerisinde 5 milyondan fazla görüntülenme aldı. Türk taraftarlar, West Ham United'ın bu paylaşımına tepki gösterdi.

İngiliz ekibi Altay Bayındır ile dalga geçti Kaleci seviniyor mu

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The Sun: 'Defans hattını tanıyor mu?'
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun milli kaleci için "Bayındır geri hattını tanıyor mu? Onunla sözde savunma kalkanı arasında kesinlikle sıfır iletişim vardı." sözlerini sarf etti ve maç performansına 4 puan verdi.

 

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#Altay Bayındır#Manchester United#West Ham United

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