İngiliz efsane futbolcu Alan Shearer'den Ozan Kabak'a destek!

Spor Arena Dış Haber | Ozan Kabak'ın Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçın yankıları devam ederken Premier Lig tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını hala elinde bulunduran efsane forvet Alan Shearer'den Milli futbolcumuz için açıklama geldi.

Shearer, Liverpool'un Ozan Kabak transferini değerlendirirken ''Defansif olarak bakıyorum, o bölgeye futbolcu bulmak için her yeri aradılar. Ardından genç yıldız Ozan Kabak'ı o bölgeye koydular ve ondan savunmayı düzeltmesini beklediler. Ozan'dan bir anda gelip savunma problemlerini çözmesini istemek büyük bir istek. Tek başına bunu yapamazsınız.'' sözlerini kullandı.

''SANKİ YARIŞ DIŞI KALACAK''

Liverpool'un durumunu da değerlendiren efsane futbolcu, ''Bence şampiyon Manchester City olacak. Chelsea ve Leicester'ı da beğeniyorum, ilk 4 içinde olabilirler. Manchester United ve Liverpool ise ilk 4 sıra için mücadele eder ama sanki Liverpool'un yarış dışı kalacağını düşünüyorum.'' dedi.

''OZAN İÇİN KRİTİK HAFTA...''

Öte yandan İngiliz gazeteci James Pearce, Ozan Kabak hakkında değerlendirmede bulunurken ''Ozan Kabak için çok sert bir başlangıç oldu. Çok çabuk bir şekilde Liverpool'un oyun sistemini öğrenmesi gerekiyor. Önünde Leipzig ve Everton gibi kader maçları var. Bu iki maçta göstereceği performansla ilk maçını unutturabilir.'' şeklinde konuştu.

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