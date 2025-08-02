İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!

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Transfer döneminde Avrupa devlerinin transfer listesine giren Gabriel Sara için flaş bir iddia geldi.

CaughtOffside'ın haberine göre Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazır. Aston Villa orta saha bölgesini güçlendirmek için Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.

Öte yandan Gabriel Sara'nn transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.

Haberin devamında Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.