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İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Gabriel Sara#Galatasaray#Transfer
İngiliz devleri Gabriel Saranın peşinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 13:35

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

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Transfer döneminde Avrupa devlerinin transfer listesine giren Gabriel Sara için flaş bir iddia geldi.

CaughtOffside'ın haberine göre Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray ile görüşmelere başlamaya hazır. Aston Villa orta saha bölgesini güçlendirmek için Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.

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Öte yandan Gabriel Sara'nn transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.

Haberin devamında Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.

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#Gabriel Sara#Galatasaray#Transfer

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