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İngiliz devleri bu kez Tchouameni için karşı karşıya!

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#Tchouameni#Manchester City#Liverpool
İngiliz devleri bu kez Tchouameni için karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 14:42

İngiltere Premier Lig'in dev ekipleri Liverpool ve Manchester City, Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni'yi transfer etmek için birbirleriyle yarışıyor.

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İngiltere Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lider Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.İngiltere Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lider Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

İki takım, Real Madrid’in 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor. Liverpool daha önce 2022 yılında Fransız oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Tchouameni'nin tercihi Real Madrid olmuştu. Öte yandan Guardiola ile yeni sözleşme imzalayan ve takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Manchester City de Tchouameni’yi yaz transfer döneminde kadrosunda görmek istiyor. Öte yandan Real Madrid ise devre arası transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu bırakması istemiyor.

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#Tchouameni#Manchester City#Liverpool

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