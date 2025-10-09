×
İngiliz devinden Kenan Yıldız’a servet! 90 milyon euroluk teklif hazırlığı

Kötü gidişattan kurtulamayan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı Şeytanlar, A Milli Takım’ın yıldızı Kenan Yıldız için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte detaylar…

İngiltere Premier Lig devi Manchester United geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut sezon daha yeni başlamış olsa da İngiliz kulüp yönetimi şimdiden 2026 yazında Old Trafford'a transfer olabilecek bir oyuncuya göz dikti.

Bu oyuncu, Juventus ile sezona muhteşem bir başlangıç yapan Türk forvet Kenan Yıldız. Çok yönlü hücum orta saha oyuncusu, İtalyan ekibi için çıktığı 12 maçta toplam 5 gol ve 6 asist kaydetti.

DEV TEKLİFİ AÇIKLADI

Juventus’un yıldızını transfer etmek için zorlu rekabeti aşmaları ve yönetimin büyük direncini yenmeleri gerektiğini bilen Kırmızı Şeytanlar, tekliflerini 90 milyon avroya çıkarmayı düşünüyor.

‘CHELSEA VE ARSENAL’DEN İLERİYE GİTMEYE HAZIRLAR’

Gazeteci Mark Brus’un haberini şu ifadelerle anlattı;  ‘Kaynağım bana Manchester United'ın 2026 yazında Kenan Yıldız'ı en büyük önceliği olarak gördüğünü söyledi. Şu anki durum, Chelsea ve Arsenal'den daha ileri gitmeye hazır oldukları, belki de 90 milyon avroya kadar çıkabilecekleri yönünde’ dedi.

‘JUVENTUS YENİ SÖZLEŞME İMZALATMAK İSTİYOR’

Brus sözlerine şöyle devam etti: ‘Kenan Yıldız, Juventus için kilit bir oyuncu ve kulüp onu kesinlikle mücadele etmeden bırakmayacaktır. Kaynaklarım, kulübün onu yeni bir sözleşmeyle bağlamak istediğini de söylüyor.’

Gördüklerimize bakılırsa, her şeyin büyük ölçüde oyuncunun tutumuna bağlı olacağı açık görünüyor. Yıldız, sözleşmesini uzatmayı reddederse, Juve muhtemelen onu mevcut sezonun sonunda satmayı düşünmek zorunda kalacak. Bu, takip etmeye değer bir konu.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İYİ GİTMİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise milli futbolcunun Juventus'la yürüttüğü yeni kontrat ve maaş düzenlemesi görüşmeleri beklendiği gibi gitmiyor. Tarafların sözleşmeyi uzatma konusunda isteği aynı yönde olsa da, ücret konusundaki görüş ayrılığı henüz çözülemedi. Kulüp iyimser bir tavır sergilese de rakamlar henüz ortak noktada buluşmadı.

KENAN'IN BABASI 5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus Kenan Yıldız'a bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif etti. Baba Engin Yıldız ise, oğlunun performansı ve geldiği konumu dikkate alarak daha yüksek bir ücret talep ediyor.

Eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanamazsa Kenan Yıldız’ın yeni adresi Premier Lig olabilir.

