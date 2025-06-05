İngiliz devinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 'İkisini birlikte verelim'

Haberin Devamı

Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hızla yol kat etmeyi hedefliyor. Yönetim en az 3 yeni ismi, 28 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmeyi planlıyor.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe 3 golcü birden alacak! Haberi görüntüle

ORTA SAHADA HEDEF BISSOUMA

Fenerbahçe, orta saha için rotasını İngiltere’ye çevirmişti.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham’ın yolları ayırma kararı aldığı Yves Bissouma için görüşmeler başlamıştı. Pazarlıklar sırasında Londra ekibinden sürpriz bir teklif geldi.

RICHARLISON ÖNERİLDİ

Tottenhamlı yetkililerin, Richarlison’u da gözden çıkardıklarını belirtip bu oyuncuyu da teklif ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibinden gelen bu teklif sonrası görüşmelere ara verildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

MOURINHO'DAN ONAY BEKLENİYOR

Yönetim, Jose Mourinho ile fikir alışverişi yaptıktan sonra Richarlison konusunda kararını verecek. Mou’nun yeşil ışık yakması halinde, Tottenham’la pazarlıklar iki oyuncu üzerinden devam edecek.

SON AÇIKLANAN BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA YER ALDI

2022'de 58 milyon euro karşılığında Everton'dan transfer edilen Sambacı, Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

PERFORMANSI

Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Richarlison Tottenham kariyerinde 90 maça çıkıp 20 gol, 10 asistlik katkı sağladı.