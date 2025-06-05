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İngiliz devinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 'İkisini birlikte verelim'

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#Transfer#Fenerbahçe#Richarlison
İngiliz devinden Fenerbahçeye sürpriz teklif: İkisini birlikte verelim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 09:02

Fenerbahçe orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirmiş ve Yves Bissouma için Tottenham'la görüşmelere başlamıştı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere Richarlison'u da önerdi. Yönetim, Mourinho'nun onay vermesi halinde pazarlıkları iki oyuncu üzerinden yürütecek.

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Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hızla yol kat etmeyi hedefliyor. Yönetim en az 3 yeni ismi, 28 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmeyi planlıyor.

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ORTA SAHADA HEDEF BISSOUMA

Fenerbahçe, orta saha için rotasını İngiltere’ye çevirmişti.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham’ın yolları ayırma kararı aldığı Yves Bissouma için görüşmeler başlamıştı. Pazarlıklar sırasında Londra ekibinden sürpriz bir teklif geldi.

İngiliz devinden Fenerbahçeye sürpriz teklif: İkisini birlikte verelim

RICHARLISON ÖNERİLDİ

Tottenhamlı yetkililerin, Richarlison’u da gözden çıkardıklarını belirtip bu oyuncuyu da teklif ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibinden gelen bu teklif sonrası görüşmelere ara verildiği kaydedildi.

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MOURINHO'DAN ONAY BEKLENİYOR

Yönetim, Jose Mourinho ile fikir alışverişi yaptıktan sonra Richarlison konusunda kararını verecek. Mou’nun yeşil ışık yakması halinde, Tottenham’la pazarlıklar iki oyuncu üzerinden devam edecek.

İngiliz devinden Fenerbahçeye sürpriz teklif: İkisini birlikte verelim

SON AÇIKLANAN BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA YER ALDI

2022'de 58 milyon euro karşılığında Everton'dan transfer edilen Sambacı, Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

PERFORMANSI

Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Richarlison Tottenham kariyerinde 90 maça çıkıp 20 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Richarlison

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