İngiliz devinden Arda Güler için dev teklif hazırlığı!

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Real Madrid'in bu sezon oynadığı 51 resmi maçın yalnızca 33'ünde forma şansı bulan Arda Güler, potansiyel 4590 dakikanın yalnızca 1170'inde sahada kalabildi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen milli futbolcunun sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı söylentileri artmaya devam ederken, hakkındaki transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

ARSENAL'DEN 30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI!

İspanyol haber portalı Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Arteta'nın Arda'yı 'şampiyonluk projesi'ni tamamlayacak ideal bir oyuncu olarak gördüğü ve İngiliz ekibinin 20 yaşındaki futbolcu için ilk etapta Real Madrid'e 30 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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ODEGAARD ÖRNEĞİ

İspanyol teknik adamın 'şampiyonluk' parolasıyla başlayacağı yeni sezonda Arda'yı yine eski bir Real Madridli olan Martin Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rolde kullanmayı planladığı ve Arda'nın hızlı bir şekilde Arsenal'in oyun tarzına uyum sağlayacağına inandığı belirtiliyor.

Arsenal, 31 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 62 puanla 2. sırada yer alıyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 33 maçta görev yaparken, sahada bulunduğu 1170 dakikada takımına 10 gollük katkı (3 gol - 7 asist) sağladı.