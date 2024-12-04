İngiliz devinde Kenan Yıldız ısrarı sürüyor! 40 milyon euro...

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United geçtiğimiz günlerde Erik ten Hag ile yollarını ayırmıştı. Sporting ile harikalar yaratan teknik direktör Ruben Amorim'i takımın başına geçiren Kırmızılar, Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda transfer listesini belirledi.

SOL BEK VE SOL KANAT

Sky Almanya'nın haberine göre, İngiliz kulübü sol bek ve sol kanat transferleri için kollarını sıvadı. Manchester United'ın sol bek için Alphonso Davies, Theo Hernandez, Milos Kerkez, Nuno Mendes ve David Raum gibi isimleri listesine aldığı ve kısa zaman içerisinde görüşmelere başlayacağı ileri sürüldü.

KENAN YILDIZ HAMLESİ

Kırmızı Şeytanlar'ın yeni menajeri Ruben Amorim'in hücumun sol tarafına ise Kenan Yıldız'ı istediği aktarıldı. Juventus ile sözleşmesi 2029'da bitecek olan 19 yaşındaki oyuncuyu, ısrarla kadrosuna görmek isteyen Amorim'in yönetime rapor sunduğu belirtildi.

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Bu doğrultuda ManU'nun kurmayları devre arasında A Milli Takım'ın genç cevheri Kenan Yıldız için Juventus ile görüşmelere başlayacak.

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu United'ın yanı sıra Liverpool, Arsenal ve PSG gibi dev takımların da yakın markaj uyguladığı aktarıldı.

4 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Juventus formasıyla toplamda 19 karşılaşmada forma giyen Kenan, rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve 2 de asist yaptı.